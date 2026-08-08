Промени в закона предвиждат електронни ловни билети

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Ловните билети ще могат да бъдат издавани и заверявани по електронен път. Това предвиждат промени в Закона за лова и опазване на дивеча, съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на ловния сезон за пернат дивеч в Радомирско.

Следващата стъпка ще бъде постепенното дигитализиране на останалите документи и разрешителни за лов. По думите на Абровски Изпълнителната агенция по горите вече е разработила експериментална система.

Министърът призова ловците да боравят отговорно с оръжията и да спазват нормите за отстрел на дивеча. Той предупреди и за високата опасност от пожари през сезона.

„Да бъдат изключително бдителни в този пожароопасен сезон, да внимават много с паленето на огньове, цигари и всичко останало", каза Абровски.