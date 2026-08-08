Екипът на царя на спешни срещи с кмета и областния управител: Губим уникалния парк "Врана"

Ако не се предприемат спешни мерки по обезопасяването и регулярното поддържане, без никакво съмнение ще загубим "Врана" - този уникален (доскоро) парк.

За това алармира във фейсбук директорът на Фонда за опазване на историческото наследство "Цар Борис III и Царица Йоанна" доц. д-р Ивайло Шалафов. Затова от екипа на цар Симеон II са се срещнали спешно с кмета на София Васил Терзиев и с областния управител на София-град Йовелина Тихова.

Доц. Шалафов публикува снимки от щетите след пожара в парка миналата седмица и призова за спешни мерки за съхраняването на все още оцелелите ценни растителни видове още от времето на цар Фердинанд. Като напомня, че те са били съхранени дори по времето на социализма. КАДЪР: Фейсбук/Ivaylo Schalafoff

В края на юли сухи треви и храсти пламнаха недалеч от царския дворец "Врана" и подпалиха част от парка му.

Шалафов посочва още, че проблемите на парка "Врана" "надхвърлят всякакво допустимо отлагане и бездействие", което е провокирало спешната му среща с кмета и областния управител. На нея са присъствали и секретарят на царя Явор Кирилов и юридическият съветник на фонда Мартин Петров. Казва, че са получили уверения, че ще се предприемат незабавни мерки.

Вече повече от година парк "Врана" е затворен за посетители, защото сменя стопаните си между Столичната община и областната управа на София-град. През 2001 г. цар Симеон дари близо 900 дка от парка на Столичната община с условието да бъде отворен за граждани. Дълги години именно общината стопанисваше парка.

С едно от последните си решения служебният кабинет "Гюров" направи промяна в управлението на парка. Той, заедно със съседен поземлен имот, премина към Столичната община.

Парк „Врана" запази статута си на публична държавна собственост. В управлението му ще продължат да се прилагат всички режими и ограничения, произтичащи от Закона за културното наследство. Разходите по поддръжката и функционирането на имотите ще бъдат поети от бюджета на СО, стана ясно тогава.

Казусът с управлението на парк „Врана" се развива в продължение на няколко години и преминава през серия от административни и институционални промени между Столичната община, държавата и областната администрация. Първоначално паркът е стопанисван от Столичната община, но в средата на 2025 г. се стига до напрежение между местната власт и държавата относно поддръжката и финансирането му. Общината обявява, че се оттегля от управлението, което поставя въпроса кой ще поеме грижата за обекта.

През юли 2025 г. държавата отпуска над 1,3 млн. лева за стопанисване на парка, като управлението е възложено на Областна администрация - София. Това на практика бележи прехвърляне на отговорността от общината към държавата и води до временно затваряне на парка за посетители.

В края на август 2025 г. парк „Врана" официално преминава под управлението на областния управител, като се обявява намерение за по-активно поддържане и развитие на територията. В същото време достъпът за граждани остава ограничен или затворен заради организационни и административни процедури.

През 2026 г. правителството предприема нова стъпка, като променя статута на парк „Врана" от частна в публична държавна собственост. Това решение има за цел да улесни управлението и да даде възможност за по-ясно разпределение на отговорностите.

Малко по-късно се взема и политическо решение Столичната община да получи правомощия да управлява парка и съседни терени с цел превръщането му в достъпна зелена зона за обществено ползване, при спазване на режима за културно наследство.

КАДЪР: Фейсбук/Ivaylo Schalafoff КАДЪР: Фейсбук/Ivaylo Schalafoff КАДЪР: Фейсбук/Ivaylo Schalafoff КАДЪР: Фейсбук/Ivaylo Schalafoff

Ето какво гласи цялата публикация на Ивайло Шалафов:

Само един малък участък от последиците на пожара във "Врана"...

Ако не се предприемат спешни мерки по обезопасяването, регулярното поддържане на парка и съхраняването на все още оцелелите ценни растителни видове от времето на Монарха (съхранени и през социализма!) без никакво съмнение ще загубим този уникален (доскоро) парк!

Още в неделя, третият ден от пожарите, огнища на които все още тлееха (вчера установихме последното такова) известих държавните и общински институции на най-високо ниво за ставащото.

Проблемите на парк "Врана" вече надхвърлят всякакво допустимо отлагане... и бездействие.

В тази връзка заедно с г-дата Явор Кирилов, секретар на Н.В. Царя и Мартин Петров, юридически съветник на Фонда, проведохме срещи в спешен порядък и с кмета на София г-н Васил Терзиев и с областния управител на София г-жа Йовелина Тихова.

Получихме уверения, че ще се предприемат незабавни мерки...

Очакваме ги.