3500 дка унищожи пожарът край Първомай, 4 екипа остават да дежурят

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Пожарът между Първомай и Брягово е локализиран. В гасителните действия се включиха 11 екипа от различни служби на Пловдивската дирекция, съобщиха от пресцентъра.

Към момента на терен остават 4 екипа, които ще продължат наблюдението на засегнатата територия и ще следят за евентуално възобновяване на локални огнища, особено предвид очакваното повишаване на дневните температури.

По първоначален анализ огънят е унищожил близо 3500 декара площи, като фронтът на пожара се е развил на територия от около 10 000 декара.

Пожарникарите остават на терен до окончателното обезопасяване на района.