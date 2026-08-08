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3500 дка унищожи пожарът край Първомай, 4 екипа остават да дежурят

24 часа Пловдив онлайн

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По първоначален анализ огънят е унищожил близо 3500 декара площи, като фронтът на пожара се е развил на територия от около 10 000 декара.

Пожарът между Първомай и Брягово е локализиран. В гасителните действия се включиха 11 екипа от различни служби на Пловдивската дирекция, съобщиха от пресцентъра.

Към момента на терен остават 4 екипа, които ще продължат наблюдението на засегнатата територия и ще следят за евентуално възобновяване на локални огнища, особено предвид очакваното повишаване на дневните температури.

По първоначален анализ огънят е унищожил близо 3500 декара площи, като фронтът на пожара се е развил на територия от около 10 000 декара.

Пожарникарите остават на терен до окончателното обезопасяване на района.

По първоначален анализ огънят е унищожил близо 3500 декара площи, като фронтът на пожара се е развил на територия от около 10 000 декара.

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