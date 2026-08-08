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Жители на село Жълти бряг блокираха кръстовище заради проект за фотоволтаичен парк (Видео)

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Жители на хасковското село Жълти бряг блокираха за час кръстовището между третокласния път Хасково – Стамболово и общинския път Царева поляна – Корен. Протестът е срещу инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 180 мегавата в землището на селото.

Недоволните настояват Общинският съвет в Стамболово да отхвърли Подробния устройствен план за обектите и пътищата към тях. Според съорганизатора на протеста Елена Зюлбранд терените не са отбелязани с предназначение за фотоволтаична централа в Общия устройствен план, пише БТА.

Протестиращите ще настояват и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково да изготви оценка за въздействието върху околната среда. Инспекцията е преценила, че такава не е необходима.

По време на протеста бяха цитирани мнения на природозащитници, според които районът се обитава от защитени редки видове животни и птици. Жителите заявиха още, че на практика не е имало обществено обсъждане на инвестиционното намерение.

От РИОСВ–Хасково посочват, че проектът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. От инспекцията уточняват, че решението им е само етап от инвестиционния процес и не е достатъчно правно основание за реализирането на подробния устройствен план и последващото строителство.

След протеста жителите на Жълти бряг се събраха на общо събрание, за да обсъдят следващите си действия.

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