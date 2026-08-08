Отбелязваме Деня на котката (Галерия)

Днес - 8 август, е Международният ден на котките. Празникът е създаден през 2002 година от Международния фонд за защита на животните (IFAW).

Опитомяването на котките започва преди 8 000 години, като те са едни от най-умните животни. Според специалистите възприемат човешките чувства и настроения. Още в Древен Египет, по времето на великите фараони, котките са почитани като божества. През Средновековието пък отношението към тях се променя напълно и котките започват да се възприемат като олицетворение на злото.

Животните били убивани по най-жесток начин и захвърляни на димящата клада. И днес е останало вярването, че черните котки носят лошо предзнаменование.

Макар и доста по-малки, котките имат 230 кости, с 24 повече от хората. Те са и по-бързи от нас – максималната им скорост е около 48 км/ч, докато най-бързите атлети тичат с не повече от 45 км/ч.

Отпечатъкът от носа на котката е уникален, също както този на пръстите и зениците при човека. Котките са и любими анимационни герои – част са от заглавия като „Том и Джери", „Гарфийлд", „Цар Лъв" и „Котаракът в чизми".