BG-Alert предупреди за температури над 40 градуса в област Търговище

Жителите на област Търговище и преминаващите през нея получават предупреждение чрез системата BG-Alert за очаквани температури над 40 градуса. Известието беше активирано от областния управител Илко Илиев и се изпраща в рамките на един час – между 11:00 и 12:00 часа.

Целта е хората да бъдат своевременно информирани за очакваните екстремни температури, обясни Илиев. По думите му при решението за изпращане на предупреждението е отчетена степента на прогнозираното повишение на температурите.

Областният управител посочи, че BG-Alert трябва да се използва при необходимост. Според него хората трябва да познават системата и да знаят как да реагират при получаването на известие, за да не се създава стрес.

Системата за предупреждение на населението се активира за първи път от областен управител на Търговище.

Преди дни Общината и пожарната служба призоваха гражданите да бъдат внимателни заради горещото време и опасността от пожари. Най-високата температура, измерена в Търговище през август, е 40,3 градуса. Рекордът е от 1958 година, пише БТА.