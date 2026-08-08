Вицепремиерът Иво Христов: Защо наричаме деца малолетните садисти

Намирам за опасна индулгенция да наричаме "деца" малолетните садисти, които сами са режисирали, извършили и документирали престъплението си. Това пише във фейсбук вицепремиерът Иво Христов по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив.

"Правосъдието се гради на личната отговорност.

Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочее имат смисъл на ниво превенция, но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения. Подкрепа за съдия Петко Минев", пише още той.

В петък в Пловдивския окръжен съд беше разгледано искането на прокуратурата за постоянен арест петимата младежи обвинени в умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев от Чирпан.

Там стана ясно, че жестокият побой е продължил повече от час и е бил придружен с изключителни гаври над мъжа, който издъхна от тежки наранявания в Пловдив.

Групата от непълнолетни "ловци на педофили" издевателствала над него близо до върха на Младежкия хълм, след което тийнейджърите му взели 30-те евро, които носел, зарязали го в безпомощно състояние и отишли да си купят дюнери с парите му.

Съдията Петко Минев допусна журналисти при четене на определението. Практиката е, когато делото засяга непълнолетни, това да се случва при закрити врата. Именно поради тази причина във фейсбук се появиха много коментари за решението на съдията да огласи публично определението. Едни го подкрепят, но други го укоряват.