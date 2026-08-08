Дрон е нахлул в българското въздушно пространство (Видео)

Няма щети по хора и инфраструктура

Имал солидно количество взрив

В 8,10 часа тази сутрин имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяването му на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това съобщи премиерът Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет днес.

"Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния - 200 метра от мястото на взрива. На 200 м от бившия ГКПП между България и Румъния на Кардам. На 1000 м от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод", посочи Радев.

"Шум от този дрон е регистриран от "Гранична полиция" в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейски наряд в Генерал Тошево, който е до този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива му. В момента там се намират отряди от "Гранична полиция", от Националната полиция и от Министерството на отбраната, които в момента установяват типа на дрона", информира той.

"Няма поражения по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Взети са мерки, отцепен е районът", съобщи още премиерът.

"Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове, е голямо предизвикателство. Нямаме информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство над цяла Европа", заяви премиерът.

И добави: "Продължаваме да следим обстановката. Взети са мерки за засилване на наблюдението и сигурността над стратегическите обекти в страната." СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

"Имаме снимков материал от този дрон. Тъй като е пострадал от взривяването, не можем да кажем още типа му. Изследва се. Но не е дрон играчка, по-голям е. По данни на граничните служители, се е чул силен взрив и е имало черен дим. Паднал е в слънчогледова нива", допълни Радев.

"Едно е сигурно - дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим", категоричен бе министър-председателят.

"Не е засечен и идентифициран във въздушното пространство на България, не е засечен и в румънското въздушното пространство", допълни той.

"Причината е, че тези дронове са трудни за засичане поради малкия им размер. Когато летят на малка височина, не може да бъде осигурена такава гъстота на радиолокационното покритие, което да гарантира засичането на нисколетящи малоразмерни въздушни цели. Както знаете, години наред се бави процедурата за доставка на модерни, цифрови триизмерни радари. Министерството на отбраната прави всичко възможно да ускори процеса на доставката им, но ще трябва да почакаме още", каза той.

"Засега има информация само за един дрон", коментира Радев.

"В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени 3 дрона от тип "Шахед" от ВВС на Румъния. Ние реагирахме веднага. Така, че министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион. Пребазира сили и средства за борба с ниско летящи нескоростни въздушни цели. След този инцидент ще пребазираме и сили и средства на "Гранична полиция" за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния", допълни министър-председателят.

На 26 юли самолет F-16 на румънските военновъздушни сили свали над румънските териториални води в Черно море дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната.

Това бе трети подобен случай в рамките на три дни. Дрон беше свален над югоизточния окръг Бузъу, а друг - над окръг Тулча при Делтата на Дунав.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че до 31 юли въздушното ни пространство се е охранявало от МиГ-29.

"От 9 часа на 31.07 в резултат на случващото се в Румъния, усилихме наблюденията на въздушното пространство с разполагане на допълнителни сили и средства", обясни военният министър.

По отношение на стратегическите обекти - има указания, спуснати и от ДАНС до всички ведомства. Засилена е охраната и там, където имаме способности за противодронна защита, те са активирани, каза Румен Радев.

Следващата седмица, в началото, ще има северноатлантически съвет, където Полша ще предостави информация за балистични ракети, Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени на нейна територия. България ще постави информация и въпрос за този дрон, взривен в българска територия на 100 метра от границата с Румъния, подчерта премиерът Радев.

Работата на граничния преход „Кардам" на българо-румънската граница не е нарушена, съобщиха от Областната администрация в Добрич.

На място са областният управител Руслан Томов, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и експерти от министерството на отбраната.