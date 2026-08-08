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Пожар обхвана 100 декара гора край невесинското село Тишаново

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Горски пожар. Снимка: 24 часа

Сто декара смесена гора са обхванати от пожар в района на село Тишаново, община Невестино. Няма пострадали и опасност за къщите, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка.

Огънят е възникнал вчера следобед и се е разпространил низово в гората. Пожарът е локализиран, като разпространението му от север е ограничено. На място работят два екипа на пожарната в Кюстендил.

Локализиран е и пожарът край село Еремия. Дежурство там осигуряват служители на Горското стопанство в Невестино.

Горски пожар. Снимка: 24 часа

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