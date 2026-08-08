Патрулки преследвали мерцедес на ул. "Панорамен път", той ударил други коли

За гонка между полицейски коли и луксозен мерцедес около 11-11,30 часа днес съобщава шофьор във фейсбук групата "Катастрофи в София". Марио Йорданов пише, че от ул. "Панорамен път" в посока на бул. "България" черен мерцедес S класа ударил автомобила, в който той пътувал. Германската кола била преследвана от доста патрулки. "Имаше и други коли пострадали освен нашата в движение, и паркирали", съобщава още мъжът. Той публикува и номера на автомобила.