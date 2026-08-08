Полицията хвана 24-ма пияни и 7 дрогирани шофьори за ден

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Общо 24-ма водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, са установени при специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Десет от шофьорите са били с между 0,5 и 1,2 промила алкохол, а други 14 са управлявали с над 1,2 промила. Двама водачи са отказали да бъдат тествани.

Полицаите са засекли и 7 шофьори, управлявали под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. Други петима са отказали тест за наркотици.

В рамките на акцията са проверени 14 912 моторни превозни средства и е извършен контрол на 17 828 водачи и пътници. За установените нарушения са съставени 4014 фиша и 439 акта.

Акцент в специализираната операция е недопускането на управление от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, както и от неправоспособни шофьори.