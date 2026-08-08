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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23356139 www.24chasa.bg

Автобусен шофьор карал по магистралата с лакти, за да гледа клипове в TikTok (Видео)

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По случая е извършена проверка КАДЪР: Фейсбук/Борислав Лукайчев

Уволниха шофьор на автобус, гледал "ТикТок", докато кара превозното средство по магистрала у нас. 

На кадри, заснети от пътници в автобуса и споделени в социалните мрежи, се вижда как водачът използва телефона си. Той гледа клипове в социалната мрежа, докато шофира и отваря известия.

Вижда се как водачът "подпира" волана с лакти, докато продължава да използва телефона си.

В социалните мрежи се появиха коментари, че шофьорът не е реагирал, след като му е била направена забележка за поведението.

По случая е извършена проверка, а поведението на водача е определено като недопустимо, съобщава Нова тв. 

Този водач не е единствен, който нарушава правилата. Наша читателка от Пловдив ни съобщи, че преди месец пътувала с автобус на известна столична компания до Варна. "От Слънчев бряг до Обзор, през тесния планински път, изпълнен със завои, като грабна телефона и само с едната ръка държеше волана. Изправиха ни се косите. Заснех го с телефона и изпратих снимките на неговите началници. И досега не са ми отговорили какви мерки са взели спрямо него", заяви Иванка Недялкова.

По случая е извършена проверка КАДЪР: Фейсбук/Борислав Лукайчев

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