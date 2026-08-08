Два хеликоптера гасят пожара до новите гробища на Асеновград (Снимки, видео)

Новите гробища на Асеновград горят, като около тях вече всичко е пепел. Пожарът избухна днес в покрайнините на града в посока село Козаново. Над 10 екипа са изпратени, има и военни. В гасенето участват и два военни хеликоптера. Хората са силно притеснени и се опасяват пламъците да не стигнат до жилищни сгради. В самия Асеновград се вижда черен дим.

"В момента екипите са насочени да гасят ловните хижи на "40–те извора", а гробищата на нашите близки не били приоритет", негодуват асеновградчани.

Мнозина критикуват местната власт, тъй като в групата на община Асеновград има пост, в който се твърди, че няма опасност за населението. "Снимката е направена от с. Мулдава, виждате вилите, зад които в момента гората е опожарена", допълват очевидци.

"Гробищата изгоряха", казват жители.

В гасенето участват екипи от Пловдив и Асеновград, има и много доброволци.

В гасенето участват екипи от Пловдив и Асеновград, има и много доброволци.

В резултат на голямото задимяване околовръстният път е затворен. Кметът Христо Грудев е на място. Обхванати са голям периметър сухи треви и лозя. Още не е ясно кое е причинило поредния пожар. Мнозина призовават шофьорите да не хвърлят фасове през автомобилите си.