Вижте как политиците коментират инцидента с дрона край Кардам (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Политици от различни парламентарни сили коментираха навлизането на дрон в българското въздушно пространство край Кардам.

„Днешният инцидент край Кардам трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО", написа във фейсбук съпредседателят на „Да, България" и депутат от „Демократична България" Ивайло Мирчев.

„Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване - сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната", посочи той. Според него при подобен сценарий това не би било демонстрация на сила, а знак, че Кремъл разширява натиска извън бойното поле към държавите, които помагат на Украйна и прекъсват енергийната зависимост на Европа от Русия. Той припомни, че Кардам е една от ключовите точки на Вертикалния газов коридор - стратегическия проект на България, Гърция, Румъния и останалите партньори, който трябва да пренася все повече неруски газ от юг на север, включително към Украйна.

„Отговорът не трябва да бъде страх, а трябва да бъде повече сигурност, повече съюзническа координация и още по-бързо изграждане на енергийната независимост на България и региона", заяви Мирчев. Според него е критично важно разследването максимално бързо да установи произхода на дрона.

Мирчев припомни и публикация на The Wall Street Journal, според която нови оценки на американското разузнаване допускат, че Владимир Путин може да опита да тества решимостта на НАТО чрез ограничени действия срещу държава от Алианса - от кибератака до други форми на ограничена агресия.

Той посочи и случая в Германия, при който дрон с експлозив и детонатор достигна стратегическото летище Лайпциг/Хале и беше открит близо до украински транспортни самолети. Германските власти определиха случая като тежко нападение срещу транспортната и логистичната инфраструктура, а според американска разузнавателна оценка, цитирана от The Wall Street Journal, дронът вероятно е свързан с руското правителство.

„Основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор: случайност ли е това, или опит за удар по критична инфраструктура?", коментира депутатът от „Продължаваме промяната" и член на парламентарната комисия по отбрана Радослав Рибарски. Той посочи, че инцидентът е станал на около километър от компресорната станция „Кардам" - стратегически обект от трансграничната газопреносна инфраструктура между България и Румъния.

„Засега няма доказателства, че компресорната станция е била цел. Предстои да бъдат установени произходът, траекторията и предназначението на дрона", написа Рибарски.

Лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов също коментира инцидента и поиска да бъде съобщено какъв е дронът.

„Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно", написа Костадинов. Според него случилото се не е изненадващо предвид определяната от него като „агресивна политика", водена от поредица български правителства.

"Най-важният непосредствен въпрос за българската национална сигурност не е чий е дронът. А защо той не е бил засечен навреме".

Така коментира днешният инцидент бившият външен министър Надежда Нейнски.

Ето какво пише Надежда Нейнски по темата.

"Най-важният непосредствен въпрос за българската национална сигурност не е чий е дронът. А защо той не е бил засечен навреме.

Бил ли е видян от нашите системи за въздушно наблюдение? Бил ли е проследен? И ако не — къде е „сляпата зона" в системата ни за противодействие на дронове?

Това са въпросите, на които обществото трябва да получи ясен отговор.

Защото следващият дрон може да не падне в поле. Може да достигне критична инфраструктура, населено място или военен обект.

Случилото се показва и необходимостта от общ европейски щит срещу дронове по целия Източен фланг — от Балтийско море до Черно море, с общо наблюдение, обмен на данни и координирана система за реакция.

ЕС вече развива именно такива инициативи — Eastern Flank Watch и European Drone Defence Initiative.

И тук въпросът към премиера Радев е прост: ако дронът не е бил засечен нито в Румъния, нито в България, къде точно е била нашата система за ранно предупреждение?

Защото модерната национална сигурност не започва с това да установим чий е дронът, след като е паднал. Тя започва с това да го видим, докато още е във въздуха."

Инцидентът бе коментиран и от ГЕРБ. Ето каква е позицията на партията:

"Сигурността на България не е тема за партийна пропаганда.

Инцидентът с дрона, навлязъл в българското въздушно пространство и взривил се край село Кардам, обаче изисква бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства.

Българските граждани трябва да получат ясен отговор какъв е дронът, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случаен инцидент или за съзнателно действие срещу територията на държава – член на НАТО.

Особено важно е да знаем дали съществува риск от повторение и какви конкретни мерки са предприети, така че България да може своевременно да открива, проследява и неутрализира подобни заплахи.

Случилото се още веднъж показва необходимостта от изграждането на обща европейска и съюзническа система за защита срещу дронове по целия Източен фланг – от Балтийско до Черно море, с интегрирано наблюдение, обмен на информация и координирана реакция.

В момент на повишени рискове България трябва да действа спокойно, професионално и заедно със своите съюзници. Националната сигурност изисква факти, способности и единство, а не политически спекулации."