Близка на убития в Пловдив Георги: Не беше педофил, не е посегнал на никого

Не беше човек с различна сексуална ориентация. Не беше педофил. В случая Георги не е посегнал на никого, никой не е пострадал заради него, а тъкмо обратното – неговият живот беше отнет.

Това пише във фейсбук Даниела Кирчева за жестоко убития в Пловдив Георги Кузев. Жената казва, че е познавала лично 37-годишния мъж. Живеели на една и съща улица и си играли като деца. Била и приятелка със сестра му.

Ето какво гласи цялата ѝ публикация:

Познавам лично Георги Кузев, който беше жестоко убит в Пловдив. Домовете ни в родния Кричим са на една и съща улица, играли сме заедно като деца. Сестрата на Георги ми е приятелка.

Георги беше скромен и стеснителен, не беше конфликтен. Имаше труден живот, дал отражение върху социалните му умения. Не беше човек с различна сексуална ориентация. Не беше педофил. Напълно вярвам, че това, за което е мечтаел, е било да си намери приятелка и един ден да създаде свое семейство. Фактът, че е отишъл да се види посред бял ден на публично място с някакво момиче, представящо се за 15-годишно в някакво си приложение за запознанства, каквато информация беше изнесена, не го прави педофил. В случая Георги не е посегнал на никого, никой не е пострадал заради него, а тъкмо обратното – неговият живот беше отнет. Разни медии и коментиращи, които не са познавали Георги, бълват погрешни, манипулативни внушения с грозните си твърдения и задълбочават болката и шока на близките на загиналия. Да се вменява вина на жертвата на ужасяващо убийство и да се изкарва тази жертва еди-каква си, а да се оправдават убийците, действали групово и с особена жестокост, е симптом на болни мозъци и болно общество.

Хора, ние стигнахме дотук, където непълнолетни младежи и девойки организирано и садистично пребиват до смърт беззащитна жертва (докато други гледат всичко това), заснемат и излъчват насилието, изоставят жертвата си в безпомощно състояние и се оттеглят, без да показват признаци на някаква милост или разкаяние. Не искам да изпадам в други ужасни подробности, които вече бяха оповестени, относно действията на извършителите спрямо жертвата. Че и дюнери си купили накрая с парите на пребития до смърт от тях човек! Всякакви приказки, че това били, видиш ли, деца, че били от нормални и добри семейства, елитни училища и не знам си какво си, са пълна нелепица и абсурд. Какво детско, добро и нормално, да не говорим за елитно, би могло да има в цялата тази брутална история?!

Това не е изолиран случай, не е трагедия само за жертвата и нейните близки или пък за тия, които до неотдавна са били деца, а днес са убийци, и за техните близки. Това е катастрофата на цялото ни общество, затъващо в отдалеченост от Бога и вярата, в растяща злоба и агресия, противопоставяне и разделение, в липса на състрадание и в ширещо се чувство за безотговорност, безнаказаност и липса на справедливост. Това е родителският провал да се научат децата да правят разлика между добро и зло, да ценят и пазят живота, да обичат или поне да приемат ближния и да не му навреждат, да проявяват някакво уважение, да имат милост към страдащи и нуждаещи се и да поемат отговорност за постъпките си. Това е и институционалният провал на превенция на насилието и адекватно наказание за насилниците с ефективни присъди и цялата строгост на закона.

Бог да прости Георги и да упокои душата му там, където „няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен!"

Гошето няма повече да мине по нашата улица със срамежливата си усмивка и да се поздравим. Една сестра остана без брат си. Две момичета останаха без вуйчо си. Ние оставаме с чудовищата, които обществото ни само си отглежда и после страдаме от тях. А най-страшното е, че така, както сме я подкарали, нещата ще стават само по-зле.

Недейте да питате за кого бие камбаната, защото бие за всички ни.

В петък в Пловдивския окръжен съд беше разгледано искането на прокуратурата за постоянен арест петимата младежи обвинени в умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев от Чирпан.

Там стана ясно, че жестокият побой над него е продължил повече от час и е бил придружен с изключителни гаври над мъжа, който издъхна от тежки наранявания в Пловдив.

Групата от непълнолетни "ловци на педофили" издевателствала над него близо до върха на Младежкия хълм, след което тийнейджърите му взели 30-те евро, които носел, зарязали го в безпомощно състояние и отишли да си купят дюнери с парите му.

Съдията Петко Минев допусна журналисти при четене на определението. Практиката е, когато делото засяга непълнолетни, това да се случва при закрити врата. Именно поради тази причина във фейсбук се появиха много коментари за решението на съдията да огласи публично определението. Едни го подкрепят, но други го укоряват.