Седем екипа на пожарната гасят пожара в село Висока могила, търсят доброволци във фейсбук

Седем екипа на пожарната и доброволци от община Бобошево гасят пожар в село Висока могила. Във фейсбук групата на селото пуснаха призив за помощ. "Във връзка с пожара в района на с. Висока могила призоваваме всеки, който има възможност и желание да помогне, да се включи. Моля, идвайте добре екипирани – с подходящо облекло, здрави обувки, ръкавици, вода и защитни средства", пише в публикацията.

Огънят е тръгнал от необитаема къща в землището на селото около обяд. Първоначално към мястото на инцидента отишли четири екипа на пожарната, а след това още три. Но вятърът е насочил огъня към близка дъбова гора.

„Пожарът е засегнал две къщи, но тръгна нагоре по балкана и обхвана цялото пространство около село Висока могила в посока село Сопово", каза кметът на селото Стефан Тачев. По думите му огънят отива към къщите на селата Сопово и Висока могила, пише БТА.

На място са екипи на пожарната, доброволци на Община Бобошево и екипи от София, но периметърът е голям и трудно може да се угаси.