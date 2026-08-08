МВР: Патрулите от български и румънски полицаи са изключително ефективни в Балчик

„Практиката за съвместни патрули – екипи, съставени от български и румънски служители на реда през лятото, която е от няколко години, се оказва изключително ефективна", каза началникът на районното управление на МВР в Балчик Тихомир Тодоров на среща с областния управител Руслан Томов и заместника му Абил Абил.

Полицейският началник отбеляза, че кражбите както на вещи, така и на моторни превозни средства са със значително нисък дял, спрямо предходни години.

Сред коментираните теми бе и гарантиране спокойствието на гражданите и туристите, съобразно нормите в Закона за защита от шума в околната среда. Полицейският ръководител сподели, че няма драстични нарушения. При подаване на сигнали, се реагира веднага, като при посещение на място се постига консенсус. Като инцидент в работата на служителите на Районното управление на МВР в Балчик определи Т. Тодоров добилият популярност в социалните мрежи случай в нощта срещу 6 август, когато, според видеото, граждани и полицаи се спречкват, а служителите на реда използват сълзотворен спрей.. Тодоров заяви, че тече проверка.

През следващите седмици областният управител Руслан Томов ще посети и другите районни управления в областта.