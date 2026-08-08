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Пожарът край Асеновград превърна в пепелище над 6000 декара (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Огромна площ стана на пепел след последния пожар в Асеновград. Снимки: Пожарна–Пловдив

Два хеликоптера, 16 пожарни автомобила с около 60 огнеборци и 39 военни се бориха с пламъците на широк фронт

В черно пепелище се превърнаха над над 6000 декара край Асеновград от разразилия се днес пожар, който вече е овладян, съобщиха от Пловдивската пожарна.

Стихията се разрази на огромен фронт. Срещу нея беше мобилизиран значителен ресурс от различни служби, институции, доброволци и земеделски производители. Два хеликоптера също се включиха в гасенето, а над самия Асеновград се изви гъст черен облак.

Според Пожарната няма опасност за населените места. Засегнати са две самостоятелни постройки. Екипите остават на терен за наблюдение и недопускане на възобновяване на отделни огнища.

В овладяването се включиха 16 пожарни автомобила и около 60 пожарникари. 11 пожарни автомобила са от РДПБЗН - Пловдив, а още 5 екипа бяха изпратени като подкрепление от  Чирпан и Казанлък, както и от София област и Столичната дирекция.
Към действията се присъединиха екипи на горските стопанства в Асеновград, Пловдив и Първомай с три високопроходими автомобила и 10 служители.

На терен работиха 8 екипа с 26 доброволци от различни формирования - „Пловдив 112", НОРБ, АСП и ДФ „Родопи". Подкрепа беше осигурена и от доброволни формирования от област Пазарджик.

От въздуха огънят беше атакуван с два хеликоптера на 24-та авиобаза Крумово, а в гасителните действия участваха и 39 военнослужещи от 4-ти артилерийски полк - Асеновград.

Стихията се разрази на огромен фронт.
Стихията се разрази на огромен фронт.
Засегнати са две самостоятелни постройки.
Засегнати са две самостоятелни постройки.
В овладяването се включиха 16 пожарни автомобила и около 60 пожарникари.
В овладяването се включиха 16 пожарни автомобила и около 60 пожарникари.
На терен работиха 8 екипа с 26 доброволци от различни формирования.
На терен работиха 8 екипа с 26 доброволци от различни формирования.

Огромна площ стана на пепел след последния пожар в Асеновград. Снимки: Пожарна–Пловдив
Стихията се разрази на огромен фронт.
Засегнати са две самостоятелни постройки.
В овладяването се включиха 16 пожарни автомобила и около 60 пожарникари.
На терен работиха 8 екипа с 26 доброволци от различни формирования.

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