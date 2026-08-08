Министерството на отбраната: Най-вероятно взривеният дрон е "Майя", използван от украинската армия

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Взривилият се дрон в района на бившия ГКПП Кардам край границата с Румъния най-вероятно е украински. Това става ясно от съобщение на Министерството на отбраната.

"Първоначалният анализ на останките показва, че се касае за дрон-примамка "Майя", който се използва широко от украинските въоръжени сили", обявиха от институцията. По-рано днес премиерът Румен Радев съобщи за инцидента от тази сутрин, но призна, че произходът на дрона се установява трудно. По време на изявлението на Радев той още не беше изяснен.

По-късно от Министерството на отбраната излязоха с първа официална информация за дрона. Те подчертаха, че няма данни инцидентът да е преднамерен. Ето какво съобщиха:

"Във връзка с падналия дрон в района на бившия ГКПП Кардам, Министерство на отбраната заявява следното - първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя". Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен."

Експерти обясняват, че военният дрон-примамка "Майя" е специализиран безпилотен летателен апарат с фиксирано крило, разработен да симулира радарната сигнатура на по-големи ударни дронове, принуждавайки противниците да хабят скъпи ракети за противовъздушна отбрана.

Той се отличава с лека аеродинамична структура с фиксирано крило или делта крило.

По размер е значително по-малък от стандартния ударен дрон Shahed-136, но достатъчно голям, за да отразява ефективно радарните вълни.

Тъй като е проектиран да прониква дълбоко във враждебното въздушно пространство покрай ударни вълни, оперативният му обхват се простира между 150 км и 500 км.

Може да остане във въздуха от 2 до 4 часа, което му позволява да пресече международни граници, ако се отклони от курса поради навигационна повреда или заглушаване на електронната война.

Може да лети със скорост от около 120–130 км/ч на височини от 500 метра до над 3000 метра. Докато основната му задача е да действа като фалшива цел без взривни вещества, съвременните платформи-примамки все по-често се модифицират в хибридни „камикадзе" или разузнавателни единици. В зависимост от конкретната конфигурация, те могат да бъдат оборудвани с бойна глава с тегло до 15 кг.

Дронът нахлу в 8,10 часа тази сутрин в българското въздушно пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния.

"Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния - 200 метра от мястото на взрива. На 200 м от бившия ГКПП между България и Румъния на Кардам. На 1000 м от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод", посочи премиерът Румен Радев.

"Няма поражения по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Взети са мерки, отцепен е районът", съобщи още той.

"Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове, е голямо предизвикателство. Нямаме информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство над цяла Европа", заяви премиерът.

"Едно е сигурно - дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим", категоричен бе министър-председателят.

"Не е засечен и идентифициран във въздушното пространство на България, не е засечен и в румънското въздушното пространство", допълни той.

На място пристигнаха областният управител Руслан Томов, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и експерти от министерството на отбраната.

Инцидентът предизвика полярни политически реакции. Бившият външен министър Надежда Нейнски смята, че основният въпрос е защо дронът не е засечен, а не чий е.

От ГЕРБ обявиха, че "сигурността на България не е тема за партийна пропаганда" и призоваха за пълно изясняване на всички обстоятелства.

"Случилото се още веднъж показва необходимостта от изграждането на обща европейска и съюзническа система за защита срещу дронове по целия Източен фланг – от Балтийско до Черно море, с интегрирано наблюдение, обмен на информация и координирана реакция", казаха от партията.

Ивайло Мирчев от ДБ подозираше руска намеса, а лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов също коментира инцидента и поиска да бъде съобщено какъв е дронът.

„Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно", написа Костадинов.