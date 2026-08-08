Два пожара пламнаха в сухите треви до Хасково

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Пламнаха два пожара в сухи треви, храсти и лесонепригодна растителност този следобед на територията на Хасково.

Единият пожар е в близост до квартал "Марийно" в Димитровград. На място са изпратени четири екипа огнеборци. А вторият е между селата Черепово и Браница, община Харманли, в близост до пътя Харманли - Тополовград. Към мястото са изпратени четири команди на пожарните служби. В гасенето се включват доброволци, а към района се отправят и служители на Държавно горско стопанство – Харманли.

Към момента няма опасност за населените места в близост до огнищата, пише БТА.

В Хасково има предупреждение за екстремен риск от пожари в региона, валидно до идния понеделник.