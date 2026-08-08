Арестуваха 42-годишен, подпалил "Майбаха" на Митьо Очите в Слънчев бряг

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Арестуваха 42-годишен криминално проявен и осъждан мъж от ямболското село Мамарчево, подпалил автомобил със софийска регистрация в курортния комплекс Слънчев бряг. Според Нова запалената кола е на Димитър Желязков, известен с прякора Митьо Очите, но засега информацията не е потвърдена.

Луксозният "Майбах" за стотици хиляди евро е запален на 29 юли около 23:00 часа на паркинг пред хотел в Слънчев бряг.

При специализирана полицейска операция мъжът е установен и задържан, като в хода на разследването са събрани множество веществени доказателства. Той е привлечен като обвиняем.

С постановление на наблюдаващия прокурор задържането му е удължено до 72 часа, Районният съд в Несебър определи постоянна мярка „задържане под стража".