Арестуваха 18-годишен, убил чичо си - изчакал го да заспи и го ударил с кол в главата

Арестуваха 18-годишно момче за убийството на чичо му в димитровградското село Странско. Инцидентът е станал около 1,30 часа след полунощ.
По първоначални данни предполагаемият извършител изчакал чичо си да заспи и го ударил смъртоносно с дървен кол в главата. На престъплението очевидец е станала съпругата на жертвата.
По-рано през деня е възникнал битов конфликт между 24-годишния чичо и племенника му. Двамата били сезонни работници от Ямболско в селото.
Тестът е показал употреба на алкохол от нападателя, който е направил и самопризнания.
Предстои прокуратурата да повдигне обвинение на младежа, допълниха от полицията, пише БТА.