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Арестуваха 18-годишен, убил чичо си - изчакал го да заспи и го ударил с кол в главата

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Полиция СНИМКА: Архив

Арестуваха 18-годишно момче за убийството на чичо му в димитровградското село Странско. Инцидентът е станал около 1,30 часа след полунощ.

По първоначални данни предполагаемият извършител изчакал чичо си да заспи и го ударил смъртоносно с дървен кол в главата. На престъплението очевидец е станала съпругата на жертвата.

По-рано през деня е възникнал битов конфликт между 24-годишния чичо и племенника му. Двамата били сезонни работници от Ямболско в селото.

Тестът е показал употреба на алкохол от нападателя, който е направил и самопризнания.

Предстои прокуратурата да повдигне обвинение на младежа, допълниха от полицията, пише БТА.

Полиция СНИМКА: Архив

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