Сатанински блек метъл събира тийнейджърите убийци от Пловдив

Сатанински блек метъл събира тийнейджърите от Пловдив, които пребиха до смърт 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

Петимата обвиняеми "ловци на педофили" остават в ареста, докато близки на починалия настояват за максимално наказание.

Четирима от непълнолетните се появиха в съда в Пловдив с тениски на метъл групи, които отправят агресивни послания към феновете си и дават пример за зверско насилие.

Един от обвияняемите е с фланелка на блек метъл бандата "Мейхем", която е известна с убийства и палежи на църкви. Символът на групата е обърнат християнски кръст, а текстовете прославят Сатаната.

Историята на "Мейхем" е пряко свързана с едно от най-скандалните убийства в музикалния свят – това на техния основател и китарист Ойстейн Аарсет, който е ликвидиран с изключителна жестокост от тогавашния басист на бандата Варг Викернес. Планът на Викернес е да отвлече, измъчва и убие в гората колегата си заради лична вражда, но програмата се променя. Варг пътува 7 часа от Берген до Осло в ранните часове на 10 август през 1993 г., настига приятеля си на стълбището на блока и го намушква общо 23 пъти (2 пъти в главата, 5 пъти в шията и 16 пъти в гърба).

Той е осъден на 21 години затвор в Норвегия за убийството, както и за палеж на три църкви и притежание на голямо количество експлозиви. Излиза предсрочно през 2009 г., а за убийствата около групата е създаден и филм.

Шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов потвърди, че групата тийнейджъри се е обединявала около музиката.

"Това са деца, които имат общи интереси, слушат една и съща музика и излизат почти всяка вечер. Приятели са", каза той.

Други трима от петимата арестувани се появиха съда също с тениски на любимите си метъл групи. Едно от момичетата е с фланелка на бразилската банда "Сепултура" от албума "Arise" през 1991 г. Групата, която призовава за бунт срещу системата, многократно е гостувала на концерти у нас.

Друго от обвиняемите момичета е облечено с тениска на култовите траш метъли "Пантера", които също наскоро идваха в България, а в момента пълнят стадионите по света като подгряваща банда на "Металика".

Историята на групата също е свързана със смърт - на 8 декември 2004 г виртуозният китарист Даймбег Даръл е застрелян на сцената по време на концерт на самостоятелната си група в Кълъмбъс, Охайо, от умопомрачен фен.

Нападателят е 25-годишен бивш морски пехотинец, страдащ от тежка шизофрения и параноя, който е бил вманиачен фен на "Пантера" и е бил бесен заради разпадането на групата.

Даръл издъхва на място, а при последвалия хаос нападателят убива още трима души, опитали се да го спрат.

Посланията в текстовете на "Пантера" се концентрират върху теми като личен бунт срещу авторитетите, борба с вътрешните демони и суровата реалност на уличния живот. Момичето носи фланелка на албума "Каубои от ада".

Четвъртият метълист от групата е с тениска на далеч по-умерената група "Пауъруолф", която също наскоро гостува в България.

Обвинените тийнейджъри са заподозрени и за нацистки възгледи. Те са заснети с вдигнати нагоре палци, развято знаме, наподобяващо на Третия райх, и нацистки поздрави, като тържествуват около пребития мъж. Това се вижда на публикувани снимки в социалните мрежи на самите побойници, които не публикуваме по молба на близките на убития.

Държат знаме, на което е изобразен бял орел на червен фон, което наподобява емблемата на Третия райх. И е споделена песента Kill Your Local Pedophile - Misanthropik Torment, която в превод значи "Убий местния педофил". Тагнати са част от профилите на обвинените. На друга снимка се виждат хора около все още живия мъж, които седят до него.

Не само Пловдив и Кричим, а цяла България е потресена от жестокото престъпление, разиграло се на Младежкия хълм. След гледането на мерките вчера в Пловдивския съд и изнесените подробности, мнозина онемяха и останаха без думи.

Жители на града информират, че се подготвят кутии за дарения, защото близките имат нужда от подкрепа. Средствата ще са за погребението и за хонорари на адвокатите, които ще бъдат наети от роднините на жертвата.