Външната министърка Велислава Петрова ще се среща с посланичката на Украйна заради взривения дрон у нас

Министърът на външните работи Велислава Петрова е извикала на среща посланика на Украйна в България Олеся Илашчук. Двете ще разговарят за нахлуването на дрон в българското въздушно пространство днес.

Срещата ще бъде в понеделник в Министерството на външните работи, тъй като посланичката е извън страната.

По-рано днес на брифинг в Министерския съвет (МС) премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 ч. тази сутрин на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

От Министерството на отбраната съобщиха, че според първоначален анализ на останките най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя". Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, посочиха от министерството и добавиха, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен.

От МВР съобщиха, че продължават процесуално-следствените действия в района, където е паднал дронът. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм към дирекция „Специализирани операции и борба с тероризма" при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".