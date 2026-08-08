Жител на Кардам: Дали ще ме удари дрон, или рак - не се притеснявам

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Жителите на Кардам не изпадат в паника след самовзривяването на военен дрон на територията край румънската граница. Експлозията е отекнала на около 4 км от селото.

Притеснението сред местните жители все пак е факт.

Част от хората са чули взрива в момента на падането на устройството. Други разбират за случилото се едва часове по-късно.

„Хората споделиха, че се е чул някакъв гръм, приглушен такъв, и са притеснени сериозно. Затова съм и тук, да разбера какво се случва", казва Георги Събев, кмет на Кардам.

Други от местните приеха по-философски ситуацията.

„Аз съм на 88 години. Дали ще ме удари дрон, или рак, или туй-онуй, не се притеснявам. Трябва да си отивам, няма как", казва Иван Желязков пред Би Ти Ви.