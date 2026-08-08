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Военни обезвредиха снаряд и боеприпас на таван във Видин

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Военни обезвредиха силно корозирал 105-милиметров снаряд с взривател, открит в частен дом във Видин

Военни обезвредиха силно корозирал 105-милиметров снаряд с взривател, открит в частен дом във Видин. Боеприпасът е намерен при почистване на таванско помещение. 

Специализираният екип е действал под ръководството на старши сержант Цветомир Войнов, а военните са от  10-и механизиран батальон – Враца, съобщиха от Сухопътните войски на страницата си във фейсбук.

Снарядът е унищожен със съдействието на представители на МВР на безопасно място, при спазване на необходимите мерки за безопасност. Военнослужещите са действали съгласно разпорежданията на началника на отбраната и заповедите на командира на Сухопътните войски. 

Военни обезвредили силно корозирала ръчна граната тип „Одринка" с взривател Снимки: Фейсбук на Сухопътни войски
Военни обезвредили силно корозирала ръчна граната тип „Одринка" с взривател Снимки: Фейсбук на Сухопътни войски

Преди минути обявиха и нов случай на открит невзривен боеприпас. Военни от 2-ра Тунджанска механизирана бригада, под ръководството на старши лейтенант Христо Костов, обезвредили силно корозирала ръчна граната тип „Одринка" с взривател, открита в село Сърневец, община Чирпан. Гранатата е била транспортирана и унищожена на учебен център „Люляк".

Военни обезвредиха силно корозирал 105-милиметров снаряд с взривател, открит в частен дом във Видин
Военни обезвредили силно корозирала ръчна граната тип „Одринка" с взривател Снимки: Фейсбук на Сухопътни войски

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