С концерт във Варна отбелязаха 147-та годишнина от създаването на Военноморските сили

С тържествено събрание-концерт във Варна беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България

„Вашата вярност към воинската професия, дисциплина и отговорност са пример за достойна служба в интерес на обществото и националната сигурност" отбеляза днес, 8 август, във Варна заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова в обръщение към личния състав на Военноморските сили на Република България (ВМС) по повод 147-ата годишнина от създаването им. В празника взеха участие още началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, висши офицери от Въоръжените сили, представители на централната и местната власт и флотски ветерани. Заместник-министър Граматикова-Иванова посочи още, че в сложната и динамична среда за сигурност Военноморските сили продължават да изпълняват с чест и висок професионализъм своите задачи както в национален, така и в съюзен формат.

На тържеството по традиция заместник-министърът на отбраната, началникът на отбраната и командирът на ВМС наградиха военнослужещи и цивилни служители, отличили се с проявен висок професионализъм и отговорност при изпълнение на задълженията си.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов отбеляза гордостта на ВМС от това, че въпреки сложната обстановка, в българските морски пространства няма нито един инцидент и изказа благодарност към политическото и военно ръководство на Министерството на отбраната и признателност към всички военнослужещи във ВМС.