Локализираха двата пожара в Хасковско

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Локализирани са двата пожара, които възникнаха днес на територията на област Хасков. Единият е край димитровградския квартал "Марийно", а другият е между селата Черепово и Браница в община Харманли.

При първия пожар е засегната около 500 декара площ - предимно сухи треви, пише БТА.

Към едното огнище бяха насочени четири екипа огнеборци, а към другото - пет. В Харманлийско се присъединиха и доброволци и лесничеи. Там огънят се е развил на 200 декара площ и е обхванал и широколистна гора, като се стигнало до обявяване на частично бедствено положение за села Браница. Опасността за населеното място обаче вече е отминала.

От вчера в Хасково има предупреждение за екстремен риск от пожари в региона до понеделник.