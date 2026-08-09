Адмирал Ефтимов: Дронът край Кардам е бил отклонен от системите за електронна война, не е преднамерено действие

Няма данни за преднамерени действия срещу България. Падналият край Кардам безпилотен летателен апарат е бил примамка, тип „Майя“.

Това каза във Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Според него вероятно дронът е бил отклонен от системите за електронна война и е поел курс извън обсега на радарите. Апарати от този тип могат да носят до пет килограма взривно вещество. Ефтимов съобщи, че е бил на мястото на инцидента и няма нанесени поражения. Специалисти от различните служби са извършили оглед на останките, направени са снимки и е събран материал за предварителна оценка.

„Въпросът беше дали това е „Шахед“, или не, и стана ясно, че не е такъв“, каза началникът на отбраната и припомни, че подобни инциденти са регистрирани през последните години в прибалтийските републики, Турция и Румъния. „Това е последица от воденето на бойни действия наблизо и ние се нагаждаме, адаптираме, трупаме способности“, посочи Ефтимов.

Още в края на юли, заради зачестилите прихващания на дронове тип „Шахед“ по румънско-украинската граница, в България са били пребазирани сили и средства за противовъздушна отбрана. Засилено е наблюдението и е пребазирана авиация. „Борбата с дроновете е много трудна и специфична и изисква комплексни мероприятия“, заяви адмиралът. Дори идентификацията на апаратите е сериозно предизвикателство заради голямото разнообразие от безпилотни системи.

България работи с няколко компании по развитието на способности за противодействие на дронове, като проект за антидрон системи е заложен и по механизма SAFE.

Ефтимов подчерта, че малките безпилотни апарати са трудни за откриване, а конвенционалните радари не са достатъчно ефективни срещу тях. Необходими са специализирани радари, но дори при тях дистанцията на откриване е около 4-5 километра. „Всеки може да си представи какво е времето за реакция и какво уплътняване на радиолокационното поле трябва да съществува“, каза той. Ефтимов е разговарял и с румънския си колега, който го е уверил, че апаратът не е могъл да бъде засечен. „Предполагам, че дронът, като е бил отклонен от системите за електронна война, е поел курс извън обсега на радарите“, посочи началникът на отбраната.

Според него проблемът с дроновете е сред основните предизвикателства пред сигурността и на него се обръща сериозно внимание в Европа и НАТО. България ще бъде домакин на експеримент на Алианса през октомври, в който ще могат да участват и български компании. Ефтимов подчерта, че противодействието на дронове изисква откриване и идентифициране на апарата, предаване на информацията и насочване на подходящо средство за поразяването му, предаде БГНЕС.

Вчера на брифинг в Министерския съвет премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 ч. сутринта на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

От Министерството на отбраната съобщиха, че според първоначален анализ на останките най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя". Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, посочиха от министерството и добавиха, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен.

„Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата", заяви пред журналисти говорителят на украинското министерство на външните работи Георгий Тихи във връзка с инцидента.

„Можем да потвърдим с увереност, че украинската армия не е насочвала умишлено никакъв летателен апарат към България", добави той, без обаче да потвърди официално дали дронът наистина е украински.

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с посланика на Украйна в България Олеся Илашчук в понеделник.