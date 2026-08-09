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136 пожара потушени за денонощие, 1 е пострадал

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136 пожара потушени за денонощие, 1 е пострадал.

Общо 136 пожара са потушени в страната през последното денонощие, няма загинали, а един човек е пострадал. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на своя сайт, информира БТА.

През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 201 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които три са в жилищни сгради, а десет – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 112 пожара.

Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са и 16 лъжливи повиквания.

136 пожара потушени за денонощие, 1 е пострадал.

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