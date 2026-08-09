Пожарът край Асеновград е потушен, на място остават дежурни огнеборци

На отделни места е извършено дообливане и охлаждане на терена с вода

Пожарът край Асеновград е потушен, но наблюдението продължава, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.

Цяла нощ 5 екипа на пожарната са останали на терен, за да наблюдават района и да реагират незабавно при евентуално възобновяване на огъня. На отделни места, където е необходимо, огнеборците са извършвали дообливане и охлаждане на терена с вода, за да се предотврати повторното разгаряне на локални огнища.

Пламъците се разразиха на огромен фронт. Срещу тях беше мобилизиран значителен ресурс от различни служби, институции, доброволци и земеделски производители. Два хеликоптера също се включиха в гасенето, а над самия Асеновград се изви гъст черен облак. В овладяването се включиха 16 пожарни автомобила и около 60 пожарникари. 11 пожарни автомобила са от Пловдив, а още 5 екипа бяха изпратени като подкрепление от Чирпан и Казанлък, както и от София област и Столичната дирекция.