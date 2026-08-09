Последователи на руски неонацисти ли са младежите, обвинени за жестокото убийство в Пловдив?

„Оккупай-педофиляй" е руска крайнодясна анти-педофилска група

Жертвите са били примамвани чрез фалшиви профили, унижавани, малтретирани и заснемани

Обвиняемите обръснали веждите на Георги Кузев, рисували свастики по тялото му и гасили фасове в него

Публикации в социалните мрежи свързаха случая с жестокото нападение над мъж в Пловдив с руското неонацистко движение „Реструкт" и неговия проект „Оккупай-педофиляй". Петимата младежи, които пребиха до смърт 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм, остават в ареста, докато близки на починалия настояват за максимално наказание.

Както "24 часа" писа вчера участниците в убийството тържествували с вдигнати нагоре палци, развято знаме, наподобяващо на Третия райх, и нацистки поздрави около пребития мъж. Това се вижда на публикувани снимки в социалните мрежи от самите побойници. Макар и замъглени, не е трудно да се различат участниците и жертвата.

На една от тях се вижда нападнатият Георги Кузев, който е със закрито лице. Четирима младежи са край него, а двама демонстрират нацистки жест с вдигната ръка.

Държат знаме, на което е изобразен бял орел на червен фон, което наподобява емблемата на Третия райх

И е споделена песента Kill Your Local Pedophile - Misanthropik Torment, която в превод значи "Убий местния педофил". Тагнати са част от профилите на обвинените.

"Време е да вкараме малко светлина в случая с жестоката гавра на мъж в Пловдив от банда подрастващи дебили, защото виждам, че, както винаги, нашето незряло общество и посредствени институции не могат да разберат произхода на това деяние и отново започват емоционално да хулят и да обвиняват интернет, Господ, държавата, образованието и прочее. После пак някой поп или политик ще ни натресе за маса пари някоя тъпотия, която, разбира се, няма да промени нищо, освен че ще ни вкара в още дългове и бюрокрация!", пише потребител на Фейсбук.

"Така, въпросното деяние не изглежда просто като акт на агресия от страна на извратени младежи, а носи много ясни белези на модел, създаден и популяризиран от руското НЕОНАЦИСТКО мрежово движение „Реструкт" и по-точно от неговия проект „Оккупай-педофиляй". Лесно разпознах връзката по една от снимките на групата от Пловдив, на която няколко от тях показват един много специфичен символ — ръка, свита в юмрук, с пречупен палец. Казва се „Жестът на Тесак". Това е характерният символ на руския неонацист Максим Марцинкевич–Тесак, създател на „Реструкт" и „Оккупай-педофиляй"(на снимките)", добавя той.

„Оккупай-педофиляй" е руска крайнодясна анти-педофилска група, активна през 2010-те години. Тя е основана от руския неонацист Максим Марцинкевич, известен с прякора Тесак. Групата привлича обществено внимание, като заснема нападенията си срещу гей мъже и други жертви и разпространява видеоклиповете в интернет. Жертвите са примамвани в частни апартаменти от членове на групата, които се представят за ЛГБТ хора, заинтересовани от романтични отношения.

На някои от жертвите е била обръсната главата, а други са били принуждавани да симулират орален секс

Нападенията започват в Москва и по-късно се разпространяват в Новосибирск. Дейността им достига своя връх през 2013 г., когато е приет руският закон срещу т.нар. „гей пропаганда".

През 2014 г. организацията Human Rights Watch представя свой анализ на клипове, публикувани от групата. В 3 от общо 114 анализирани видеоклипа са били нападани и хетеросексуални мъже, търсещи сексуални контакти с непълнолетни момичета.

Според сайта на групата тя има подразделения в 22 града в Русия и Украйна, включително Санкт Петербург, Краснодар, Калининград, Уфа, Рязан, Ростов на Дон, Тула, Чебоксари, Перм, Оренбург, Омск, Йошкар-Ола, Велики Новгород, Псков, Казан, Самара, Магнитогорск, Белгород и Каменск-Уралски. Други клонове на организацията са посочени във VKontakte, но не фигурират на официалния ѝ сайт.

Според Human Rights Watch най-активни са подразделенията в Краснодар и Санкт Петербург. Към 3 декември 2014 г. основната страница на групата във VKontakte има над 90 000 абонати.

През 2013 г. групата придобива международна известност, след като напада и подлага на хомофобско насилие 20-годишен южноафрикански студент по обмен в Белгородския технологичен университет.

Лидерът на групата Максим Марцинкевич е осъден на повече от пет години затвор за подбуждане към етническа или расова омраза по дело, което не е свързано с антигейските нападения. След обжалване през 2014 г. присъдата му е намалена на три години.

Human Rights Watch отбелязва, че „последиците за жертвите на нападения от типа на „Оккупай-педофиляй" могат да бъдат тежки". Някои жертви са получили счупвания и други сериозни телесни наранявания. Други са развили депресия или тревожност, а част от тях са останали по домовете си от страх от нови нападения.

На 16 септември 2020 г. Марцинкевич е намерен мъртъв в следствен арест в Челябинска област.

„Оккупай-педофиляй" е едно от направленията на „Реструкт". Идеята на тези проекти е била да се използват обществено приемливи каузи — борба с наркотици, педофилия, незаконна миграция — и чрез тях да се мобилизират млади хора от крайнодясната и националсоциалистическата среда. SOVA описва „Реструкт" именно като ултрадясно мрежово движение с около десет подобни проекта", добавя още Евлоги Вацев в своя пост.

"Типичната дейност на „Оккупай-педофиляй" е участниците да примамват мъже чрез интернет, представяйки се за непълнолетни, след което да ги унижават, малтретират и снимат, и дори убиват и карат да се самоубият. На практика сред жертвите е имало и хомосексуални мъже, без доказателства, че непременно са педофили", пише още той.

"В Русия мащабът на движението е сериозен — към средата на 2014 г. са документирани около 40 регионални групи, а „Оккупай-педофиляй" действа в над 30 руски града. Вдъхновени от „Реструкт" групи се появяват и в Украйна, Беларус и други държави от постсъветското пространство", добавя Вацев.

"В България най-известното публично име е Ален Симеонов. Той сам казва, че българските „ловци на педофили" са заимствали тактиката си от руското „Оккупай-педофиляй" на Максим Марцинкевич. Групата действа от около 2020 г. с фалшиви профили на непълнолетни, уреждане на срещи и заснемане. През март 2022 г. СДВР съобщава, че след самосезиране по публикации на т.нар. „ловци на педофили" са задържани 21 мъже" разказва Вацев.

"В общи линии говорим за неонацистка и крайнодясна субкултура и нейните подражатели, които под предтекст, че уж се борят с неправди, стигат до самоуправство, унижения, насилие и тежки престъпления! И полицията знае за подобни „ловци" в България от години, но защо допуска този модел да се разпространява и радикализира млади хора — това е въпросът, който нашето емоционално и невежо племе трябва да си задава. Също така на снимката се вижда, че организацията им е доста по-голяма от това което са хванали в съда. Къде са другите?" завършва той.

Както отбеляза "24 часа" сатанински блек рок също е сред общите интереси на тийнейджърите от Пловдив. Четирима от непълнолетните се появиха в съда в Пловдив с тениски на метъл групи, които отправят агресивни послания към феновете си и дават пример за зверско насилие.

Друг потребител отбелязва, че символът, употребен от младежите е на руската неонацистка групировка Формат 18 и добавя, че проектът им за „Лов на педофили" познат като „Оккупай-педофиляй": Най-популярният проект в рамките на „Реструкт".( първоприемника на Формат 18) Официално заявен като лов на педофили чрез фалшиви онлайн профили за запознанства, проектът реално е използван за публично унижение, изтезания и физически тормоз, често насочени срещу хомосексуални мъже или политически конкуренти.

Когато ви казвам, че това са проруски изродчета трябва да ми вярвате!, пише жена, която заявява, че е добре запозната с методите на КГБ.

"Това са сатани, от които се е изпарило всичко човешко!

Надявам се полицията да провери телефоните им, връзките им, кураторите - родителите им са ясни, че са русофили, на които демокрацията им пречи!" добавя още тя.

И цитира "Иван Рейгън: Последните мигове живот на брутално убития мъж в Пловдив. Обърнете внимание на жеста, който тези момчета правят на снимката – свитият юмрук с пречупения напред палец. Това НЕ е случаен знак. Това е емблематичният поздрав на руската неонацистка организация РНЕ (Руско национално единство) и на радикалните ултранационалистически банди в Русия. В техния код пречупеният палец символизира пречупения кръст (свастиката)."

Преди два дни, когато в пловдивския окръжен съд, когато беше постановен мярка постоянен арест на 5-имата обвиняеми, стана ясно, че групата от непълнолетни "ловци на педофили" обръснали веждите на убития Георги Кузев, гасили фасове в тялото му, плюли го многократно, рисували свастики по него, а единият го душил с чантичка.

Издевателствала над него близо до върха на Младежкия хълм, след което тийнейджърите му взели 30-те евро, които носел, зарязали го в безпомощно състояние и отишли да си купят дюнери с парите му.

"Когато едно уж „дете" приеме руската фашистка идеология, застане пред хитлеристко знаме и хладнокръвно убие невинен човек под знака на свастиката, то само се отказва от правото да бъде третирано като дете. Това е умишлен терор, роден от най-долната руска пропаганда и бруталност. Спрямо такива бъдещи закоравяли престъпници не трябва да има никакви двойни стандарти или смекчени присъди, а най-строга изолация от обществото!", заявява още възмутената потребителка.

Авторът на друг пост отбелязва странния жест с вдигнат палец на снимка на обвинените в убийство младежи и започва да проучва произхода му. Според него това е т.нар. „знак на Тесак", свързан с руския неонацист Максим Марцинкевич.

Той също прави връзка с „Оккупай-педофиляй" и подчертава :„Максим Марцинкевич, известен като Тесак, е една от известните фигури на руската неонацистка сцена." Според него подобни практики днес се разпространяват през социалните мрежи и могат да достигат до млади хора дори без те да знаят кой е Тесак.

Той предупреждава, че "съвременната пропаганда често въобще не изглежда така." Вместо чрез традиционни канали, тя се предава чрез кратки клипове, мемета, символи и интернет субкултури.