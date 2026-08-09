4 екипа овладяват пожара край бобошевското село Висока могила

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Ситуацията с пожара при бобошевското село Висока могила е по-спокойна за момента, каза на брифинг директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН)– Кюстендил комисар Светослав Георгиев, информира БТА.

Ще се опитаме с тежка техника, предоставена от сектор „Специализирани оперативни дейности“ към РДПБЗН – Благоевград да направим просека по съществуващо дере, за да разделим двата горски масива, единият от които е с действащ пожар, посочи Георгиев. Той допълни, че днес на терен ще работят по четири екипа на пожарната и държавните горски стопанства и два екипа доброволци.

Комисар Светослав Георгиев подчерта, че няма пряка опасност за имуществото на гражданите.

Засегнати са около 1200 дка, от които около 300 са горска територия. Пожарът е низов и към момента нямаме щети върху дървостоя, който е основно от дъб, каза инж. Петко Ангелов, началник на отдел „Опазване на горски територии“ към Югозападното държавно предприятие. Той поясни, че при необходимост ще се включат още сили от предприятието.

БТА припомня, че сигналът за пожар в необитаема къща в землището на бобошевското село Висока могила постъпи вчера около обед. Първоначално към мястото на инцидента бяха насочени четири екипа на пожарната, а след това още три.

Заради вятъра пожарът се разрасна, като бяха засегнати и две къщи, съобщи кметът на Бобошево Стефан Тачев.

В края на вчерашиния ден пожарът бе локализиран.