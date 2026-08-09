Кой е Тесак, за когото се твърди, че е вдъхновил "ловците на педофили" в Пловдив

През януари 2007 г. Discovery Channel излъчва 50-минутен документален филм на журналиста Рос Кемп за московските неонацисти. Един от героите е Максим Марцинкевич, известен още като Тесак. Прякорът е термин за широк нож или сатър на руски.

По това време Марцинкевич е в началото на 20-те си години, завършил е московски строителен колеж, избягал е от армията и е записан като студент в Московския държавен университет по строително инженерство.

Марцинкевич е гол до кръста и човърка раната на коляното си с голям нож. Журналистът пита: „Какво не е наред с коляното?" Марцинкевич се усмихва и описва колко опасни са станали московските улици заради мигрантите. „Имаме различни сблъсъци с китайците. Трябва да ги преследваме, иначе те унищожават полезното население. Ако убиеш един, хиляда няма да дойдат, те ще си помислят друго", разсъждава той.

След това добавя, че е станал расист през 1999 г. Един ден след бомбените атентати в жилищната сграда на улица „Гурянова", Тесак грабнал нож и се насочил към пазара. По пътя срещнал няколко млади мъже, носещи тояги, които се отправяли нятатък.

„Отидохме заедно и наказахме няколко от тях за престъпленията на братята им", казва Марцинкевич, показвайки видеоклипове, които той и неговите другари заснемат и публикуват на уебсайта format18.org (сайтът в момента не работи, но много от видеоклиповете могат да бъдат намерени във ВКонтакте).

В тези видеоклипове Тесак и други членове на групата „Формат 18", винаги облечени в класическо облекло на скинхедс – бомбър якета, леки дънки и тежки ботуши – атакуват мигранти под веселия саундтрак на съветски филми. В едно видео мъж с качулка и тениска с надпис „бяла сила" обяснява какви средства трябва да се използват, за да се „убият повече хора". Той демонстрира експлозиви, коктейл Молотов, сгъваем нож, самоделен пистолет, крак от стол с прикрепена пружина за врата и арматурно желязо. Когато видеото свършва, се появява изображение на Хитлер, последвано от Марцинкевич: „Мога да кажа от свое име: скинхедите са интелигентни хора."

Във видео от 2005 г. Тесак присъства на московски митинг в памет на жертвите на Беслан и по време на минута мълчание започва да пее: „О-о-о, мамка му, децата умряха, не ме интересува за тях, не ни пука." Предаването „Формат" също така включва видеоклипове на разпити на мигранти, напомнящи за последвали интервюта с педофили.

През 2007 г. (а по-късно и през 2014 г.) Марцинкевич е лишен от свобода по член 282, защото е викал „Зиг Хайл!" в московското кафене „Билингуа", където по това време са се провеждали дебати. Блогърът Алексей Навални е модератор на дебата и е подал жалба срещу Тесак.

През октомври 2011 г. Марцинкевич гледа телевизия и попада на предаването „НТВшники" – в студиото се обсъжда линчът. Един от гостите е учител, заловен от ловци на педофили и принуден да признае пред камера. „И тогава осъзнах, че трябва да използвам стръв, иначе винаги можеха да кажат, че просто са се разхождали по улицата", спомня си Марцинкевич: „И ако той се разхождаше по улицата с момче, камо ли да седи гол във ваната на момчето, нямаше да може да се измъкне. Тогава ми хрумна хитрата идея да използвам провокация", казва Марцинкевич.

Тесак и неговите другари направили видеоклип, използвайки стръвта. „Имаше много гледания, не го очаквах и не планирах да продължа да го правя. Но профилът на момчето-стръвник останал и хората продължавали да му пишат", разказва той.

Съратничката на Тесак Екатерина Зигунова си спомня, че първият заловен педофил се е казвал Едуард, така че всички следващи „жертви" са били наричани „Едуардовци". Почти веднага се появява основният символ на джижението „Оккупяй педофиляй" – извитият палец на дясната му ръка, който Марцинкевич показва във видеото, известен като знакът на Тесак. Жестът е горе-долу случаен: Марцинкевич има прекъснато сухожилие на пръста си, което му пречи да го изправи напълно.

Тесак превръща лова на „педофили" в истинска индустрия, продавайки реклама и билети за човешко сафари, разширявайки дейността си. В допълнение към основния проект „Окупирай педофилията", движението „Реструкт" създава и „Окупирай наркофилията" (което залавя наркодилъри), „Окупирай изгонване" (което залавя мигранти в мазета), „Окупирай алкохолизма" (което залавя дилъри, продаващи алкохол на непълнолетни) и „Окупирай геронтофилията" (което залавя млади хора, предлагащи секс срещу пари).

„Restrukt е нещо като франчайз; създаването на всеки клон се координира с центъра", обяснява Артьом Трубов, един от най-дългогодишните членове на движението. „Основното е да се предотвратят престъпления. Имахме инструкции, забраняващи насилието и кражбите; ако правилата се нарушаваха, клоновете губеха статута си", обяснява Зигунова.

Този статус позволява марката да се използва в социалните медии, но продажбите на реклами винаги носят само стотинки, казват активистките. В регионите членовете на „Педофилия" често продават билети за „сафарита", струващи между 300 и 1000 рубли. В по-големите градове тази практика бързо е изоставена. „Някой идиот от улицата идва и рита педофил, педофилът получава фрактура и нас ни подвеждат под отговорност", обяснява Зигунова.

Видеоклипове, заснети в популярни клонове на групировката, рекламират хранителни добавки, дрехи със славянски символи и пирамидални схеми. Членовете на Restrukt отричат ​​всякакво участие в тях. „Това беше реклама, напълно несвързана с движението", казва активистът Трубов.

Една такава пирамидална схема обаче е изрично наречена Tesakmoney и е активно рекламирана от най-близките сътрудници на Марцинкевич и от самия него. Под лозунга „Не се доверявай! Не се страхувай! Не работи!", проектът представлява класическа пирамидална схема, базирана на дарения и набиране на нови членове. В първите седмици от дейността на Tesakmoney потребителите съобщаваха, че даренията наистина се възстановяват, но след това започват забавяния и полицията обявява сайта за имащ характеристики на пирамидална схема.

Марцинкевич намира и други източници на доходи. Той провеждаше семинари по широк кръг от теми, от свалки и кражба на хранителни стоки до това как да се държим след арест. Книгата му е достъпна за закупуване на уебсайта на Restrukt, а там се продаваха и училищни тетрадки със символи на Restrukt.

„Окупирай педофилията" е социален проект, целящ да разкрие същността на либералните възгледи и да привлече общественото внимание към този проблем", обяснява Марцинкевич в интервю. И добавя: „Много педофили са либерали и като цяло, според мен, всички педофили са либерали по душа. По отношение на самите себе си. Те искат да направят нещо – и го правят."

Според Тесак, самият той е заловил над сто педофили от създаването на движението, докато членовете на организацията са заловили над две хиляди. „Импулсът да повярвам, че правим правилното нещо беше залавянето на главния енергетик на метрото в Санкт Петербург, който беше дошъл да посети 11-годишно момиче. Тогава осъзнах колко бюрократична е тази сфера", разказва Зигунова.

През лятото на 2013 г., по време на друго „сафари", Марцинкевич и неговите активисти от „Педофиляй" хващат най-известната си жертва: Андрей Каминов, заместник-началник на службата за съдебни изпълнители в Московска област, се явява на среща с 14-годишно момче. По време на срещата той веднага му предава хиляда рубли – заплащане за орален секс.

Артьом Трубов казва, че това е повратна точка за движението: „Това беше първото образувано наказателно дело. Преди това действие полицията никога не е искала да се занимава с нас", обяснява Трубов. Но това беше повратна точка не само в този смисъл. Много членове на „Реструкт" (и самият Марцинкевич) отдават наказателното преследване на активистите и присъдата на Тесак на този рейд: според тях следователите, които са започнали делото, са „отмъщавали за един от своите".

Няколко дни след публикуването на видеото Каминов е уволнен, а Следственият комитет започва разследване. На 22 август 2014 г. московският съд в Лефортово признава Каминов за виновен в опит за полов акт с непълнолетно лице и го осъжда на две години и половина в наказателна колония с общ режим – седмица след като Тесак, който го е хванал, получава присъдата си.

В началото на септември 2013 г., малко преди изборите за кмет на Москва, Марцинкевич публикува видеоклип на страницата си във ВКонтакте, озаглавен „Изхвърлете Чурката! Предизборна кампания!" В него се описва как би се променил животът в Москва, ако „чурките" (имигрантите от Кавказ и средна Азия) бъдат „изхвърлени" – престъпността би намаляла с 80%, задръстванията и наркодилърите биха изчезнали, биха се създали работни места и заплатите биха се увеличили.

Няколко седмици по-късно Тесак публикува видео рецензии на филмите „Сталинград" и „Околофутбола" (и двата все още са публикувани в YouTube канала на Tesak-TV). Във видеото за „Сталинград" Марцинкевич стои до филмов плакат, облечен с тениска с надпис „Преустройство 88" и обяснява, че във филма е подкрепял германците: „Нашите дядовци се бориха, за да могат всички народи да живеят мирно и свободно. Но чурките предадоха нашите дядовци и не живеят мирно и свободно; по-специално, те избиват нашите съграждани. Това, което се случва в Бирюльово (там се случиха масови улични безредици през октомври 2013 г. – б.р.), е резултат от това, че чурките предадоха нашите дядовци.

„Принуден съм да нося тениска с номер 88, защото само това може да донесе свобода и ред в страната ни", казва той. От „Околофутбола", филм за група футболни хулигани от Москва, Тесак заключава: „Ако някой откаже да отиде и да убие хачик (кавказец - б.р.), той е просто пед*л; той ще чука и жената на приятеля си, което означава, че е пълен задник."

Експерти, призовани от разследването, определят видеоклиповете като екстремистки. През декември 2013 г. Кунцевският съд в Москва арестува Марцинкевич задочно. По това време той пътува в Украйна за повече от месец, където организира проект за залавяне на педофили „Махай се от гълъбарника!".

В края на декември Тесак лети за Куба. Оттам той заявява в интервю за LifeNews, че няма да се върне в Русия, докато „всички, участващи в педолобиране, експерти, следователи и оперативни работници от Центъра за борба с екстремизма (ЦБЕ), не бъдат вкарани в затвора".

Въпреки това, на 17 януари 2014 г. Тесак е задържан от кубинските власти, а на 27 януари е екстрадиран в Москва. По това време сътрудниците на Тесак от „Реструкт" провеждат национален протест в негова подкрепа и събират подписи за петиция до председателя на Следствения комитет Александър Бастрикин. Един от водещите активисти на „Реструкт" Денис Казак записва видеостихотворение с думите „Мързи ли ви да отделите пет минути, за да го подкрепите? / Е, тогава нека педофилите ви прецакат децата", адресирано до последователите на „Реструкт", които не са подписали петицията.

На 15 август съдът осъди Марцинкевич на пет години в наказателна колония с максимална сигурност заради клиповете, споменати по-горе. Тесак остава в московски следствен арест в очакване на обжалване пред Московския градски съд. Жалбата на осъдения е разгледана и на 11 ноември присъдата му е намалена на 2 години и 10 месеца.

На 18 март 2015 г. Марцинкевич е обвинен в нов грабеж и хулиганство. Той е признат за виновен в нападение над цивилни, един от които е починал. Прокурорът иска 11 години и 6 месеца затвор за Марцинкевич, който да бъде изтърпян в наказателна колония с максимална сигурност. Обвиненията са повдигнати по членове 282 („Подбуждане към омраза или вражда, както и унижение на човешкото достойнство"), 162 („Грабеж"), 167 („Умишлено унищожаване или повреждане на имущество") и 213 („Хулиганство"). На 27 юни 2017 г. съдия Александър Глухов от Бабушкински съд в Москва частично уважава искането на прокурора, осъждайки Марцинкевич на 10 години в наказателна колония с максимална сигурност (считано от 27 януари 2014 г.), или според други сведения, от 27 юни 2017 г. Един от съучастниците му също получава 10-годишна присъда, а останалите получават от три до пет години.

В края на 2018 г. в писма от затвора той пише, че политическите му възгледи са се променили коренно и са станали либертариански. Марцинкевич заявява, че вижда здравословната конкуренция, а не насилието, като единствен начин за борба с наркоманията. Счита държавната намеса в икономиката за разрушителна. Подкрепя Либертарианската партия на Русия и смята идеите на един от нейните лидери, Михаил Светов, за „повече от разумни". След като прочита книгата на Александър Солженицин „Архипелаг ГУЛАГ", Максим Марцинкевич, според него, успява да оцени ужасите на съветските репресии и естеството на „ленинско-сталинисткия режим".

На 16 септември 2020 г. Марцинкевич е намерен мъртъв в килията си в Следствения арест № 3 в Тракторозаводския район на Челябинск. Според официални предварителни съобщения той се е самоубил. Марцинкевич е имал предсмъртно писмо със себе си, което съдържало извинение към администрацията на следствения арест в Челябинск за причиненото неудобство и молба да изпратят писмо до законната му съпруга и да ѝ подарят книгата му за комунизма и личния му дневник. По-късно е открита втора бележка, написана от негово име и вероятно адресирана до съпругата му, с думите: „Да умреш изобщо не е страшно! Обичам те! Живей!". „Дейли Мейл" цитира експерт графолот, според когото една от бележките е написана от жена.