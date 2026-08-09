Тагарев за взривилия се у нас дрон: Има вариант да е украински, но изпратен от Русия

Ще имаме и следващи случаи при продължаване на войната, смята Тагарев

Само преди два дни за пореден път литовският министър на отбраната предупреди, че Русия подготвя операции под фалшив флаг, използвайки приземени украински дронове или части от тях, които впоследствие да бъдат използвани срещу обекти от критичната инфраструктура на балтийските страни. Тази версия е по-малко вероятна, но към момента не трябва да я изключваме. Това заяви пред NOVA бившият министър на отбраната Тодор Тагарев по повод дрона, който навлезе в българското въздушно пространство и се взриви на българска територия. По думите му има вариант дронът да е украински, но да е бил използван от Русия за операция под фалшив флаг.

Тагарев посочи, че министерството на отбраната и правителството се насочват изцяло към версията за украински дрон, който е бил обект на електронна война – заглушаване или най-вероятно манипулиране на GPS сигналите.

„И това наистина е най-вероятната версия", заяви той, но допълни, че другата хипотеза също трябва да остане в полезрението на институциите.

„Този дрон с бойна част, макар и малка, пада и се взривява много близко до компресорни станции от газопровода, който е критично важен за захранването с газ не само на страните от ЕС, но и на Украйна през зимните условия", допълни Тагарев.

Според него обясненията на премиера, министъра на отбраната и началника на отбраната до момента са концентрирани основно върху това какво може да бъде направено с наличните способности.

„Обясненията, които в момента идват от премиера, министъра на отбраната и началника на отбраната, са фокусирани около действията, които са възможни с наличните средства и способности, с които разполагаме. Тук обаче трябва да мислим малко по-широко", каза той.

По думите му България вече е предприела мерки за засилване на противодроновата си защита след случаите с руски дронове в Румъния.

„Първо беше казано от министъра на отбраната, че след трите случая преди около две седмици с руски дронове в Румъния сме усилили възможностите за противодронова защита, като сме разположили допълнителни средства за наблюдение на въздушното пространство, зенитно-ракетни комплекси и авиация", посочи Тагарев.

„Въпреки това ние не успяхме да реагираме по никакъв начин, което показва, че това, че разчитаме в България изцяло на съветска техника, особено на тези радари, не ни върши никаква работа спрямо съвременните заплахи за нашата сигурност, каквито са заплахите от дроновете", каза той.

„Ние нямаме и допълнителни средства, защото технически е напълно възможно да се определи дали в момента имаме манипулиране на GPS сигнала", заяви още той.

„Разчитаме на стара съветска техника или дори на по-нова техника, която обаче не е специализирана", каза Тагарев.

Той припомни, че още преди около година е предупредил за възможността подобен инцидент да се случи и в България.

„Преди около година казах, че е само въпрос на време дрон да навлезе и в нашето въздушно пространство, така че със сигурност ще имаме и следващи случаи при продължаване на войната", смята Тагарев.

Бившият министър на отбраната обясни и разликите между ударните дронове от типа „Шахед" и дроновете-примамки.

„Тези ударни дронове от типа „Шахед" са с метална конструкция, с доста по-мощни двигатели, със система за управление, навигация и насочване, както и с по-мощна бойна част", обясни той.

„Примамките се правят максимално евтини, с максимално прост двигател и максимално просто управление, именно за да бъдат евтини. Те разполагат с определени технически средства, за да имитират по-голяма цел и да пренаситят системата за противодронова защита и противоракетна отбрана", каза Тагарев.

По думите му целта е при подобно насищане да бъдат изразходвани скъпи ресурси за унищожаването на цели, които не представляват сериозна заплаха.

„При това насищане се използват скъпи ресурси за унищожаването на средства, които не представляват сериозна заплаха", посочи той.

Тагарев коментира и реакцията на българските власти и международното сътрудничество в областта на противодроновата защита.

„Това правителство ни изолира. Ние не участвахме в индустриалния форум в Анкара по време на срещата на върха на НАТО, където бяха обявени такива формати. Не участвахме в „Коалицията на желаещите", не участваме и в други формати, в които няколко страни се събират, за да изградят по-ефективна защита", заяви бившият министър.

Той отправи критики и към премиера Румен Радев за позицията му относно помощта за Украйна.

„Не ми е ясно Радев на какво разчита. Той проведе разговори със Зеленски, като поиска технологии за защита от дронове, като в същото време каза: „Ние няма да ви помагаме", каза Тагарев.

Според него е необходимо да има по-широк политически разговор за способностите на България да се защитава от подобни заплахи.

„Една дискусия във формат „Консултативен съвет" може да помогне на правителството да се ориентира. В момента то ми изглежда изцяло дезориентирано", заяви Тагарев.