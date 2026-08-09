Йотова: България може да е инициатор на среща за сигурността в Черно море

Имаме много бели петна по отношение на наличието на съответни системи, които да се борят с дронове, каза Йотова

Губим не само от гледна точка, която е на сигурността, но и губим и икономически и финансово, добави тя

Струва си да се направи среща на страните, които сме в Черно море, страните без Русия, за да се гарантира сигурността му. Да има международен натиск. Да се спрат каквато и да е ескалация и бойни действия в Черно море, включително и върху търговското корабоплаване. Ние губим, губим не само от гледна точка, която е на сигурността, но и губим и икономически и финансово. Смятам, че и другите държавите ще се съгласят след разговори и преговори, а защо не и България да бъде инициатор.

Това заяви президентът Илияна Йотова от Варна, където се намира по повод отбелязването на 147-ата годишнина от създаването на Военноморските сили и на тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск "Априлски - 2026" на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".

В съботана брифинг в Министерския съвет премиерът Румен Радев обяви, че дрон е навлязъл във въздушно ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8,10 ч сутринта на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

От Министерството на отбраната съобщиха, че според първоначален анализ на останките най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя". Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, посочиха от министерството и добавиха, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен.

„Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата", заяви пред журналисти говорителят на украинското министерство на външните работи Георгий Тихи във връзка с инцидента.

„Можем да потвърдим с увереност, че украинската армия не е насочвала умишлено никакъв летателен апарат към България", добави той, без обаче да потвърди официално дали дронът наистина е украински.

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с посланика на Украйна в България Олеся Илашчук в понеделник.

"Отдавна казахме, че този конфликт няма военно решение. За съжаление инцидентите не само тук, но и в Полша, в Румъния показват, че сме прави и че България трябва да бъде част от тези силни гласове", добави президентът Илияна Йотова.

"Аз съм в непрекъсната връзка и координация в Министерски съвет, както и с всички служби, които са отговорни в България", заяви Йотова и отправи специални поздрави към момчетата, които първи са отишли на място.

"Оттук нататък очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно, с какъв произход, каква функция изпълнява, отклонил ли се. Аз имам уверението на началника на отбраната, че държи постоянна връзка с неговите украински и румънски партньори. Максимално сме заинтересовани да имаме всеобхватна и пълна информация, която да предоставим на българските граждани", заяви държавният глава.

"Изключително съм разочарована от начина, по който този инцидент се ползва за доста примитивна политическа употреба. За мен в този момент най-важното е сигурността на българските граждани и разчитам да си подадем ръка всички институции, всички политически партии, които са парламентарно представени", призова Йотова и припомни, че до момента два консултативни съвета са посветени на състоянието на българската армия и за състоянието на страната.

"Елементарна равносметка сочи, че резултатите са повече от скромни. Второ, имаме много бели петна по отношение на наличието на съответни системи, които да се борят с дронове. Считам, че държавата трябва да направи всичко възможно да подкрепи компаниите да подкрепя българските компании, които произвеждат дронове и антидронови системи. И накрая, струва ми се, че България трябва да бъде част от засилен дипломатически натиск за търсене на решение в Украйна. Докато съществува войната, мирът е заплашен, всеки ден може да бъдем изправени пред подобни инциденти", категорична бе Йотова.

Държавният глава коментира и темата за българката Ива Михайлова.

"Аз имах разговори с президентката на Република Северна Македония и с външния министър. Предложих им български екип от лекари да отидат да прегледат момичето на място и да поговорят като колеги с колеги къде е най-добре момичето да бъде лекувано. От април месец до сега аз нямам отговор. Но аз не се отказвам и още утре ще подновя тази своя молба към правителството на Република Северна Македония и г-жа Силяновска, която тогава лично обеща. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение, едно младо момиче да остане инвалид само защото робуваме на идиологеми от страна на нашите партньори. Нищо не е по-важно от човешкия живот и здраве", категорично заяви Йотова.