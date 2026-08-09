Полицаи следят за висока скорост по натоварените пътища в Добричко

"Натоварени са републиканските пътища, както и тези от втори и трети клас в област Добрич в разгара на летния сезон. Най-натоварен е международният път I 9 – 183 км на територията на областта – от ГКПП „Дуранкулак" до Кранево на границата с област Варна, както и пътят Добрич – Варна", каза началникът на сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР главен инспектор Георги Димитров.

Има интензивно движение и по второкласните пътища от Добрич към Балчик, Албена, Каварна и Шабла.

От началото на годината са станали 5 тежки пътнотранспортни произшествия с 5-има ранени чужденци и 15 - с материални щети. Нарушенията от чужденци за периода са около 2400, като за превишена скорост – 2150. Трима чуждестранни водачи са установени с алкохол над 1,2 промила и употреба на дрога.

"От началото на летния сезон полицейското присъствие по основните пътни направления в област Добрич е засилено. Всекидневно се извършва линеен контрол по най-натоварените маршрути, а мобилните камери за скорост се разполагат на участъци с концентрация на пътни инциденти", уточнява главен комисар Димитров.

В почивните дни по пътищата ще се движат и небрандирани автомобили, които във взаимодействие с полицейските екипи, ще следят за опасни нарушения като неправилното изпреварване. Организират се специализирани полицейски операции с други институции, те се провеждат най-често по път I 9.

"Операция за скорост, употреба на алкохол и дрога, използване на обезопасителни системи започна от 5 август и ще продължи до края на месеца", добави Димитров.

Сектор "Пътна полиция" и областният отдел "Автомобилна администрация" извършват съвместни проверки на тировете. Проверен е и пункт за технически прегледи.

"Не се констатират голям брой нарушения при тировете. Най-честите са нередности при документите и технически неизправности на автомобилите и прикачените към тях ремаркета или полуремаркета. Контролът е изрично завишен - не само от екипи на „Пътна полиция", но и от всички екипи на Областната дирекция на МВР", добави главен комисар Димитров.

"Продължава и съвместната работа с румънската полиция в Балчик, Каварна, Шабла, Албена. Там има патрули от 1 български полицай и 1 румънски. Тази практика ще продължи да края на септември. Тя се оказва изключително ефективна, тъй като основните туристи в Добричко са румънци", каза още Димитров.