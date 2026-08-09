Разследват областния лидер на ДПС Широков за участие в престъпна група

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областният лидер на ДПС Христо остава в ареста по обвинение, че е бил част от организирана престъпна група, решиха окръжни магистрати от Бургас.

Според държавното обвинение ОПГ-то е действало на територията на Бургаски регион с цел рекет, принуда и търговия с влияние.

По данни на прокуратурата разбитата схема е функционирала чрез манипулиране на водомери и изнудване на десетки хотелиери в района на Слънчев бряг и Равда.

Разследващите твърдят, че са били събирани различни суми - между 10 000 и 30 000 лева от обект, като средствата са стигали до Широков, който ги преразпределя.

Според защитата на Широков обаче липсват преки доказателства за участието му в престъпната група, а обвинителната теза се позовавала основно на анонимни свидетели.

Разследването за "ВиК Бургас", което първоначално бе поето от Софийска градска прокуратура заради подозрения за замесени в схемата лица с имунитет, предизвика полемики между различни институции, като бе коментирано и от премиера Радев относно това било ли е забавено умишлено.

"Окръжна прокуратура Бургас ще проведе обективно, всестранно и пълно разследване по случая, целящо разкриването на истината. Ние имаме сетива за обществените очаквания към работата ни, но съм длъжен изрично да подчертая, че тя следва да почива изцяло на събраните по делото доказателства и закона", каза пред "24 часа" окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев

По същото разследване са заподозрени още трима, сред които и бившият управител на ВиК – Бургас Цветан Мирчев, който е обвиняем и по друго дело.