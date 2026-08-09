Шест екипа гасят пожара между сливенските села Селиминово и Гавраилово

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Шест екипа гасят пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен, съобщи БТА.

Пожарът е възникнал в 10,27 ч при запалени сухи треви и храсти в близост до път SLV 1112, в землището на Селиминово. Заради силния вятър огънят бързо се е разраснал.

Четири екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Сливен, и по един екип от Твърдица и Нова Загора гасят отделни огнища. Няма опасност за населените места. Ръководството на пожарната в Сливен е на място и участва в гасителните дейности. Към момента пожарът е локализиран, допълват от полицията.

Заради задимяване на път I-6 беше въведена временна организация на движението. На разклона за Гавраилово се отбиваха шофьорите, пътуващи от Бургас, а на разклона за Бинкос – тези от София. Към момента движението в посока Бургас е възстановено.

Кметът на Гавраилово Теньо Божеков съобщи, че пожарът е достигнал до селото, но няма материални щети. По думите му е изгоряла една колиба. В гасенето са участвали и двама трактористи.

От полицията предупреждават, че при ново задимяване на път I-6 вследствие на силния вятър движението ще бъде пренасочено по посочените обходни маршрути.

Междувременно стан ясно, че движението се регулира от екипи на „Пътна полиция" и Районно управление – Сливен.

Възстановено е движението по път I-6 Николаево - Сливен в участъка Селиминово - Гавраилово, съобщиха от АПИ. Ограничението беше заради пожар, а шофьорите изчакваха на място.