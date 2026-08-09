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Надрусан шофьор опита да подкупи със 100 евро полицаи край Поморие

Димчо Райков

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Белезници щракнаха на ръцете на шофьора от Врачанско..

Полицаи закопчаха 26-годишен шофьор на "Мерцедес", след като се опита да ги подкупи със 100 евро. Случаят е от 9 ч в неделя, когато колата му с врачанска регистрация била спряна за проверка между Бургас и Поморие. За да не го тестват за алкохол и наркотици, младият мъж предложил на униформените 2 банкноти от по 50 евро.

Тестът показал, че не е пил, но е употребил кокаин. 

По случая са образувани две бързи производства - за  шофиране след употреба на наркотично вещество и за предлагане на подкуп на полицейски служители.

Белезници щракнаха на ръцете на шофьора от Врачанско..

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