Пожар горя в сградата на бившия механотехникум в Монтана

Пожар горя в сградата на бившия механотехникум „Юрий Гагарин" в Монтана. Искрата пламнала на третия етаж на сградата снощи през нощта.

Огънят е бил потушен своевременно от огнеборците, но в неделя по обяд отново се разгорял на покрива на сградата и предизвикал задимяване. Екоинспекцията ще се произнесе по случая. Пострадали няма.

Пет пожарни са участвали в борбата с огнената стихия. Движението на автомобили временно е спряно. Експертите подозират, че пожарът е умишлен, тъй като на покрива нямало запалителни материали, но пламъците са загасени трудно заради високите температури и вятъра. Помещенията са в добро състояние.

Сградата на бившия Техникум по механотехника „Юрий Гагарин" в Монтана (след сливането му през 2013 г. с гимназията „Христо Ботев") не е самостоятелно ремонтирана като бившо ТМТ, тъй като през 2013 г. училището е закрито и слято, а учениците му са преместени в сградата на бившия електротехникум. Самата сграда на бившия електротехникум (сега Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев") е основно обновена и открита през 2025 година.

През лятото на 2013 г. Професионалната техническа гимназия „Юрий Гагарин" е закрито поради намаляващ брой ученици, а паралелките и възпитаниците ѝ се пренасят в сградата на тогавашната гимназия по електротехника. Сградата, в която реално продължават да учат механотехниците след обединението, е изцяло санирана и модернизирана по Оперативна програма „Региони в растеж" с над 2,3 милиона лева, като новата обновена база е официално открита на 2 юни 2025 г.