Пожар горя около историческата местност Петрова нива в Странджа (Видео)

Пожар горя в района на историческата местност Петрова нива в Странджа. Сигналът е подаден от туристи, преминаващи по маршрута на "Българското Камино", които забелязали пламъците и незабавно потърсили помощ.

Според кмета на община Малко Търново Илиян Янчев пламъците са потушени и няма опасност. Именно той съобщи за пожара в свой пост в социалната мрежа фейсбук.

"Благодаря на служителите на ДГС – Звездец, РПУ – Малко Търново и РСПБЗН – Малко Търново за бързите действия и добрата координация! Пожарът е потушен и към момента опасност няма. В тези горещи и сухи дни рискът от пожари на открито е изключително висок. Затова още веднъж призовавам всички да бъдат внимателни", заяви кметът Илиян Янчев във фейсбук.