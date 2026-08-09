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Пожар горя около историческата местност Петрова нива в Странджа (Видео)

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Пожар пламна около местността Петрова нива КАДЪР: Фейсбук на Илиян Янчев

Пожар горя в района на историческата местност Петрова нива в Странджа. Сигналът е подаден от туристи, преминаващи по маршрута на "Българското Камино", които забелязали пламъците и незабавно потърсили помощ.

Според кмета на община Малко Търново Илиян Янчев пламъците са потушени и няма опасност. Именно той съобщи за пожара в свой пост в социалната мрежа фейсбук.

"Благодаря на служителите на ДГС – Звездец, РПУ – Малко Търново и РСПБЗН – Малко Търново за бързите действия и добрата координация! Пожарът е потушен и към момента опасност няма. В тези горещи и сухи дни рискът от пожари на открито е изключително висок. Затова още веднъж призовавам всички да бъдат внимателни", заяви кметът Илиян Янчев във фейсбук. 

Пожар пламна около местността Петрова нива КАДЪР: Фейсбук на Илиян Янчев

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