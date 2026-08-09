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Интензивен трафик на „Капитан Андреево" и „Калотина"

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ГКПП Калотина СНИМКА: АРХИВ

Интензивен е трафикът за леки автомобили на вход и изход от България през граничните пунктове „Капитан Андреево" с Турция и „Калотина" със Сърбия. 

Нормално е движението през всички гранични пунктове с Румъния и Гърция, както и през тези със Северна Македония.

През „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. На „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни камиони.

От „Гранична полиция" припомнят, че от юни движението по Дунав мост при Русе–Гюргево отново е възстановено и се осъществява и в двете платна.

В същото време фериботите по линиите Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич временно не работят заради ниското ниво на Дунав. При Свищов–Зимнич прекъсването е за неопределен период.

ГКПП Калотина СНИМКА: АРХИВ

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