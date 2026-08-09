Пожарът край Петрова нива е овладян, няма опасност за хората

Пожар е избухнал в района на историческата местност Петрова нива край Малко Търново. Огънят вече е овладян и няма опасност за хората и района, съобщи кметът на общината Илиян Янчев във фейсбук.

Сигналът е подаден от туристи, които преминавали по маршрута на „Българското Камино". Те забелязали огъня и веднага подали сигнал, което е позволило пламъците да бъдат потушени навреме.

В гасенето са участвали служители на Държавното горско стопанство в Звездец, полицията и пожарната в Малко Търново, съобщава БТА.

Заради горещото и сухо време и високия риск от пожари Янчев призова гражданите да бъдат особено внимателни. Той напомни да не се пали огън на открито и да не се изхвърлят незагасени цигари и други предмети, които могат да предизвикат пожар.

Инцидентът идва дни преди традиционния национален възпоменателен събор в Петрова нива. Тази година той ще се проведе на 22 август по повод 123 години от Илинденско-Преображенското въстание.

Подготовката за проявата продължава. В района се извършват ремонтни дейности, включително по пътя до Петрова нива, където се полага асфалт и се възстановяват компрометирани участъци. Целта е да бъде осигурен по-безопасен достъп за хилядите посетители, които се очаква да присъстват на възпоменателните прояви.