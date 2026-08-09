Йотова поиска дронове и антидрон системи, но и среща на страните от Черно море (Обзор, графика)

Да има спешна среща на страните с излаз на Черно море, но без Русия, на която инициатор да е България. На нея да се намерят варианти за подобряване на сигурността в района и да се търси мир в Украйна. Това предложи президентът Илияна Йотова, след като в събота сутринта дрон се взриви край Кардам на метри от Трансбалканския газопровод. (Виж инфографиката)

Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море, да има международен натиск да се спре каквато и да било ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване. Загубите са не само в сферата на сигурността, но и икономически, обясни Йотова от Варна.

За първи път тази събота на българска територия се самовзриви чужд дрон. Досега морето изхвърли дронове край Созопол и Бургас, а военноморските сили пък трябваше да обезвредят чужди безпилотни летателни апарати край Албена и Ахтопол, както и машина с прикрепена мина край Тюленово.

В събота по обед премиерът Румен Радев свика спешно Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Дрон е навлязъл във въздушното пространство на България през границата с Румъния. На 1000 м от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод и се е взривил на 100 м навътре в българска територия. На 200 м от бившия ГКПП между България и Румъния на Кардам, обяви Радев.

Компресорната станция “Кардам” е ключова за преноса на газ между България и Румъния през точката Кардам–Негру Вода. 9,4 млн. куб. м природен газ на ден се транспортират в момента по Трансбалканския газопровод от юг - Гърция и Турция, към Румъния, а оттам към Молдова и Украйна.



Радев призна, че дронът не е засечен нито над румънското, нито над българското въздушно пространство, нито от Комбинирания център за въздушни операции (CAOC) в Торехон, Испания, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа.

Властта обясни пропуска с малокалибрения вид дрон, който радиолокаторите го пропускат ако лети на ниска височина (виж карето долу).

Премиерът припомни забавената доставката на модерни цифрови трикоординатни радари за Българската армия и обеща кабинетът да ускори процеса.

Най-вероятната версия е украинският дрон да е хакнат. Другата е това да е операция на Русия под фалшив флаг. Третата версия е, че не е имало взрив, а само се е разбил, защото намерили доста части и нямало кратер.

Тази седмица е и Северноатлантическият съвет на НАТО, на който Полша ще даде информация за балистични ракети, Румъния - за дроновете, свалени на нейна територия, а България ще постави въпроса за взривения до границата дрон.

Случилото се още веднъж показва необходимостта от изграждането на

обща европейска и съюзническа система за защита срещу дронове по целия Източен фланг

– от Балтийско до Черно море, с интегрирано наблюдение, обмен на информация и координирана реакция, настояха в събота и от ГЕРБ.

Българската държава трябва да направи всичко възможно, за да подпомогне българските фирми и компании, които произвеждат дронове и антидрон системи. Това е бъдещето, колкото и да е трудно да си го признаем, и тук имаме много какво да наваксваме, каза още президентът. И обясни, че България трябва да бъде част от засилен дипломатически натиск за търсене на мирно решение в Украйна.

Колкото и да усъвършенстваме дроновете и антидронните системи, докато съществува войната, мирът е заплашен и всеки ден можем да бъдем изправени пред подобни инциденти. Отдавна казахме, че този конфликт няма военно решение. За съжаление, всеки ден инцидентите не само тук, но и в Румъния, в Полша, в Прибалтика показват колко сме прави и България трябва да бъде част от тези силни гласове, изтъкна държавният глава. Въпреки това Йотова засега не възнамерява да свиква Консултативния съвет за национална сигурност, въпреки че опозицията напомни законовото изискване такъв да се насрочва на всеки 3 месеца.

КСНС ще бъде свикан в първия момент, в който има защо,

обясни тя. И напомни, че са проведени два съвета, посветени на състоянието на Българската армия и на националната сигурност, но резултатите от тях са “повече от скромни”.

Йотова се възмути, че инцидентът с дрона се използва за “доста примитивна политическа употреба”, което предизвика гнева на Бойко Борисов. (Виж в карето долу.)

В първите часове след инцидента нямаше яснота чия е машината.

Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване - сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната, предупреди съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. Според него при подобен сценарий това не би било демонстрация на сила, а знак, че Кремъл разширява натиска извън бойното поле към държавите, които помагат на Украйна и прекъсват енергийната зависимост на Европа от Русия.

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов обаче предположи, че техниката е украинска.

Министърът на външните работи Велислава Петрова обяви, че в понеделник ще има среща по темата с посланичката на Украйна в България Олеся Илашчук, която през уикенда е била извън страната. Външният министър Велислава Петрова

Можем да потвърдим с увереност, че украинската армия не е насочвала умишлено никакъв летателен апарат към България, заяви говорителят на украинското министерство на външните работи Георгий Тихи.

Апаратът е тип “Майя”, действа като примамка

Падналият край Кардам безпилотен летателен апарат е бил примамка, тип “Майя”. Това обясни от Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Експерти обясняват, че военният дрон примамка “Майя” е специализиран безпилотен летателен апарат, разработен да симулира радарната сигнатура на по-големи ударни дронове, принуждавайки противниците да хабят скъпи ракети за противовъздушна отбрана. Отличава се с лека аеродинамична структура с фиксирано крило или делта-крило.

По размер е значително по-малък от стандартния ударен дрон Shahed-136, но достатъчно голям, за да отразява ефективно радарните вълни.

Оперативният му обхват е между 150 км и 500 км и може да остане във въздуха от 2 до 4 часа.

Може да лети със скорост от около 120–130 км/ч на височини от 500 метра до над 3000 метра.

Основната му задача е да действа като фалшива цел без взривни вещества, но съвременните платформи примамки все по-често се модифицират в хибридни “камикадзе” или разузнавателни единици. В зависимост от конкретната конфигурация, те могат да бъдат оборудвани с бойна глава с тегло до 15 кг.

Началникът на отбраната подчерта, че за засичане на малките безпилотни апарати са необходими специализирани радари, но дори при тях дистанцията на откриване е около 4-5 километра. Ефремов е разговарял и с румънския си колега, който го е уверил, че апаратът не е могъл да бъде засечен.

Бойко Борисов

Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия

Опозицията пита случайност или атака стои зад взривената машина

Разполагаме със заводи за дронове и антидронсистеми. Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента не я развиваме, а имаме потенциал.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Търговище тази неделя.

Още в първите часове след инцидента ГЕРБ поискаха информация какъв е взривеният край Кардам дрон - откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали е случаен инцидент, или за съзнателно действие срещу територията на държава – член на НАТО. Попитаха още има ли рист от повторение и какви мерки предприема България, за да проследява и неутрализира подобни заплахи. Подобни въпроси отправиха и останалите опозиционни сили.

“Ситуацията е изключително сериозна. Затова поставихме съществени въпроси, които не получиха отговор на пресконференцията на Министерския съвет”, каза Борисов. Той не пропусна да отбележи факта, че на пресконференцията министърът на отбраната Димитър Стоянов се появи по бяла тениска с лого на “Кинтекс”, което после в официалните снимки на Министерския съвет бе премахнато. На пресконференцията след Съвета по сигурността министърът на отбраната Димитър Стоянов се появи по бяла тениска с лого на “Кинтекс”. На официалните снимки на Министерския съвет бе премахнато. Снимка: Пресцентър на Министерския съвет. Кадър от пресконференцията след Съвета по сигурността министърът на отбраната Димитър Стоянов - на бялата му тениска има лого на “Кинтекс”.

“Стил на работа на “Прогресивна България” е да прикрива грешките си по смешен начин. Затова и целият смях в мрежите беше защо военният министър се е появил така, както външната министърка преди време, а в официалните снимки са му изтрили “Кинтекс” от тениската. Трябва да имаме министри, които да всяват респект, не да носят фирмени фланелки”, коментира лидерът на ГЕРБ.