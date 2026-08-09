Три коли се удариха на „Тракия" край Стара Загора, няма пострадали

Катастрофа между три леки автомобила затрудни движението по магистрала „Тракия" край Стара Загора. При инцидента няма пострадали, съобщиха от областната дирекция на МВР.
Произшествието е станало около 17:30 ч. на 220-ия километър на магистралата в посока София. В катастрофата са участвали три автомобила, управлявани от две жени на 51 и 28 години и 30-годишен мъж.
Тримата шофьори са тествани за алкохол, като пробите са отрицателни.
На място е работил екип на „Пътна полиция". Съставени са акт и протокол за пътнотранспортното произшествие.
Движението по магистралата не е било спирано, но е било временно затруднено, докато катастрофата бъде обслужена.
През изминалото денонощие в страната са регистрирани 20 тежки катастрофи, при които са ранени 32 души, съобщиха от МВР.