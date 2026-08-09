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Три коли се удариха на „Тракия" край Стара Загора, няма пострадали

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Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

Катастрофа между три леки автомобила затрудни движението по магистрала „Тракия" край Стара Загора. При инцидента няма пострадали, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Произшествието е станало около 17:30 ч. на 220-ия километър на магистралата в посока София. В катастрофата са участвали три автомобила, управлявани от две жени на 51 и 28 години и 30-годишен мъж.

Тримата шофьори са тествани за алкохол, като пробите са отрицателни.

На място е работил екип на „Пътна полиция". Съставени са акт и протокол за пътнотранспортното произшествие.

Движението по магистралата не е било спирано, но е било временно затруднено, докато катастрофата бъде обслужена.

През изминалото денонощие в страната са регистрирани 20 тежки катастрофи, при които са ранени 32 души, съобщиха от МВР.

Полицейска кола

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