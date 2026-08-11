Персонален НОИ от "24 часа": Защо не виждате 60 лв. при преизчислението на пенсиите от октомври 2022 г.

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно. Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

При преизчисляването на пенсиите през октомври 2022 г. към пенсиите, чийто размер беше по-висок от получаваната пенсия, не беше добавена прословутата “ковид добавка”. Направих запитване в НОИ в отдел “Пенсии”. Не знам дали това е грешка, или пропуск в наредбата за преизчисляване на пенсиите, но това е факт. Тази добавка остана да я получават само пенсионерите, чиито пенсии при преизчисляването бяха по-ниски от старите и на новоотпуснатите пенсии след октомври 2022 г. Румяна Хараламбева

Считано от 1 юли 2022 г. “ковид добавката” в размер на 60 лв., изплащана във връзка с мерките за преодоляване на последиците от COVID-19, беше включена в размерите на всички пенсии (на основание § 7ж от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО).

При последващото преизчисляване на пенсиите, считано от 1 октомври 2022 г., на лицата, за които преизчисленият размер на пенсията беше по-благоприятен от досегашния, се изплаща новият размер на пенсията, определен съгласно действащата нормативна уредба. В тези случаи законодателят предвиди специален механизъм за преизчисляване на пенсиите, подобен на швейцарското правило, като при това не е предвидено добавяне на сума от 60 лв.

Следователно липсата на отделно начислена сума от 60 лв. към размера на пенсията при преизчисляването ѝ от 1 октомври 2022 г. не представлява грешка или пропуск, а е заложено в разпоредбата, въз основа на която е извършено преизчисляването - § 7з от ПЗР на КСО.