Персонален НОИ от "24 часа": Пенсия до минималната заплата не може да се запорира

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Съпругата ми получава пенсия от 624,64 евро и станала поръчител на кредит на сина ни, който не плаща. Може ли да ѝ наложат запор на пенсията и цялата ли ще я спрат? Петър Миладинов

В разпоредбата на чл. 85 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са регламентирани видовете удръжки, които могат да се правят от пенсиите. Запор върху пенсия може да бъде наложен въз основа на изпълнително основание по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), както и за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания по Кодекса за социално осигуряване.

Принудително изпълнение върху пенсията се извършва при спазване на правилата за несеквестируемост съгласно чл. 446 от ГПК, като не подлежи на изпълнение доход в размер до минималната работна заплата (към момента 620,20 евро). Когато размерът на пенсията надвишава минималната работна заплата, удръжки могат да се правят само за частта над този размер при спазване на предвидените в закона ограничения.

В случаите, когато длъжникът получава едновременно пенсия и доходи от трудово възнаграждение, при определяне на секвестируемата част се взема предвид общият размер на всички доходи, като съответният съдебен изпълнител определя размера на удръжката при спазване на ограниченията по чл. 446 от ГПК.

Наред с посоченото следва да се има предвид, че е възможно, независимо от налагането на запор върху пенсията на длъжника или при липса на такъв, да бъде наложен запор от съдебния изпълнител върху банковата сметка, по която се получава пенсията.

Запор върху банкова сметка се налага на самостоятелно правно основание по реда на ГПК или ДОПК и се изпълнява от съответната банка, съобразно наличностите и постъпленията по сметката, включително върху постъпилата пенсия, като същевременно банката е длъжна да спазва приложимите правила за несеквестируемост на доходите.

Във всички случаи запор се налага от компетентен орган по принудително изпълнение при наличие на законово основание, а Националният осигурителен институт в качеството си на трето задължено лице в изпълнителното производство е длъжен и изпълнява постъпилите запорни съобщения при спазване на нормативните изисквания.