Три пожара избухнаха едновременно в Пловдив

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Към момента няма данни за застрашени жилищни сгради и хора



Три пожара са регистрирани почти едновременно на територията на Пловдив тази вечер, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във втория по големина град.

Екипи огнеборци работят по огнище в района на КАТ, където горят гуми и отпадъци. Пожар е възникнал и близо до гробищата на Рогошко шосе, където горят сухи треви. Третият сигнал е за пожар зад ТЕЦ "Север", в район със сухи треви и папури.

На местата са изпратени пожарникарски екипи, които работят по локализирането и потушаването на огнищата.

Към момента няма данни за застрашени жилищни сгради и хора. Ситуацията се следи, а екипите остават на терен до окончателното ликвидиране на пожарите, допълниха от службата.