С метъл и нацистки символи младежи “празнували” убийството на Георги, отишъл в Пловдив да си търси приятелка

Задържани бяха 10-ина младежи и след разпит 3 момчета и 2 момичета получиха най-тежките обвинения - за умишлено убийство

С вдигнати ръце и развяващи знаме, наподобяващо флага на Третия райх, група деца позират около жестоко пребития Георги Кузев от Кричим. Мъжът отишъл до Пловдив, за да се срещне с евентуална бъдеща партньорка.

Тази снимка обикаля социалните мрежи дни след убийството на 37-годишния мъж. С нея на стори е била споделена метъл песен, а обвиняемите за смъртта му тийнейджъри се появиха в съдебната палата в Пловдив с тениски на различни групи, изпълняващи този стил. ГЕОРГИ КУЗЕВ

Шефът на ОД на МВР старши комисар Васил Костадинов, описвайки профила на задържаните, отбеляза и музиката, която харесват.

"Това са деца, които имат общи интереси, слушат една и съща музика,

почти всяка вечер са заедно, приятели са", заяви Костадинов. И макар разследващите първоначално да казаха, че няма данни тийнейджърите да са излъчвали на живо покушението над Георги, съдия Петко Минев, който реши да остави най-активните участници зад решетките въпреки младата им възраст, разкри, че снимки и видеа всъщност са били публикувани онлайн.

"Редно е да се посочат и показността, с която е извършено престъплението, и на практика тяхната гордост", каза в мотивите си магистратът. И обясни, че разпитани по делото свидетели са разказали как са видели в интернет кадрите, на които Кузев вече е с кървяща глава и счупени ребра.

Жестокото убийство беше извършено в следобедните часове на 4 август. Георги пристигнал в Пловдив с автобуса

и се отправил към Младежкия хълм, където имал среща с девойка

37-годишният мъж живеел сам в родния си град. Там го описват като тих и скромен човек, трудолюбив, който се грижел за себе си с работа на полето. Бил отгледан от баба си и дядо си, след като преди 25 г. мълния покосила родителите и леля му. Съдия Петко Минев отчете изключителната агресия на тийнейджърите и отказа да ги пусне на свобода. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Местните, които са потресени от жестокото убийство, категорично отхвърлят възможността техният близък да е бил педофил. Макар полицията и прокуратурата да обявиха, че Георги си е писал в интернет с непълнолетно момиче, те са убедени, че той всъщност не е знаел възрастта на дамата. Просто си търсел приятелка, тъй като нямал жена и дете и се надявал да открие любовта.

"Георги нямаше шофьорска книжка. Кой педофил ще хване рейса и ще отиде посред бял ден на публично място, за да се срещне с дете? По-скоро би го привикал в дома си", каза братовчед на убития по време на мирно бдение пред дома му.

В деня след убийството полицията задържа 10-ина младежи и след като ги разпита, 3 момчета и 2 момичета получиха най-тежките обвинения от прокуратурата - за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, с особена жестокост, по хулигански и сексуални подбуди.

Всички обвиняеми са непълнолетни, като трима дори са под 16 г.

Най-младият от тях е на 14. Според прокуратурата всичко тръгнало от чат между 17-годишно момиче от Стара Загора и Георги. Девойката казала, че е на 15, като споделила за комуникацията с компанията си. Тогава гаджето и още един от младежите измислили идеята да си организират среща с 37-годишния мъж.

"Имало е комуникация и чат, но този човек е бил примамен на среща. Няма данни за извършване на фактически действия от страна на пострадалия, които да са провокирали това нечовешко поведение", каза съдия Минев при определянето на ареста на петте деца.

И.ф. главният секретар на МВР Любомир Николов също коментира случая, като беше категоричен, че според него липсват данни убитият да е бил педофил.

До среща обаче се стига. Георги Кузев се качил почти до върха на Младежкия хълм, където не срещнал евентуалната си половинка, а агресивна група младежи. Те му се нахвърлили и буквално го смлели от бой. Близките на Георги почетоха паметта му и бяха категорични, че мъжът не е бил педофил. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Въпреки ранния етап на разследването са установени разкъсани бъбреци, бял и черен дроб, както и черепно-мозъчна травма. Всичко било записано на видео, децата си направили и снимки, на които позирали с тежко пребития. След това му взели 30-те евро, които носел със себе си, и си купили дюнери с тях.

По информация на "24 часа"

дори запалили част от личната му карта

И го изоставили да се оправя. Георги успял да слезе до подножието на тепето, където очевидец го открил в безпомощно състояние и се обадил на телефон 112. Въпреки усилията на лекарите травмите му се оказали твърде тежки и той издъхнал в болницата часове по-късно.

Същата вечер МВР започна активни действия по издирването на виновниците. Камери в района хванали групата тийнейджъри и

униформените близо 24 часа търсиха младежите

За да се улесни максимално работата им, служителите от Второ районно управление, на чиято територия е Младежкият хълм, дори бяха получили изрична забрана да споменават за случилото се където и да е. Цялото ръководство на полицията в града лично следеше работата, за да може максимално бързо заподозрените да бъдат задържани.

В крайна сметка групата беше установена на следващия ден. При определяне на мярката за неотклонение на 5-имата най-ключови участници в побоя съдия Минев уточни, че задържането на непълнолетни се случва в крайни случаи, но този нямало друг адекватен вариант.

"Заради изключителната агресия и смазването на един човек, който, въпреки че се е молил за милост, не е получил такава", обясни той. По думите му младежите са се гаврили с Кузев, без да бъдат провокирани. Обръснали му веждите, гасили фасове в него, рисували свастики по тялото му, плюли го многократно и го унижавали с думи, а едно от момчетата дори опитало да го души с чантичка.

"Макар да са неосъждани, те са извършили изключително брутално посегателство

срещу най-голямата ценност", каза съдия Минев. След като се запозна със събраните доказателства, той описа тийнейджърите като "жестоки хора, които не уважават чуждия живот". На излизане от съдебната зала родителите им отказаха да коментират каквото и да е.

Смъртта на Георги Кузев предизвика нажежена дискусия за агресията на младите и за причината да се стигне до жестокото убийство. Мнозина обвиняват най-известния у нас "ловец на педофили" Ален Симеонов, който в официална позиция се разграничи от тийнейджърите и призова хората да събират доказателства, които да предават на съответните органи, а не да организират наказателни акции.